2-2. El Oporto no consigue asegurar la victoria frente al Famalicão

El portugués Alberto Costa adelantó a los 'dragones' en el marcador en el minuto 35 en una jugada iniciada por Rodrigo Mora tras aprovechar un rebote en el área, que Moffi controló con el pecho y rescató Costa para anotar.

En la segunda parte, el Famalicão ajustó el marcador y anotó el 1-1 de la mano de Marcos Vinicios tras una parada de Diogo Costa a un cabezazo de Elisor.

En el tiempo de descuento, los locales llegaron a tener esperanza de sellar la victoria cuando en el 90+1 el marfileño Seko Fofana marcó gol, sin embargo, con un gol 'in extremis' en el 90+9, Rodrigo Pinheiro volvió a empatar el marcador segundos antes del pitido final.

Los 'dragones' salieron al campo hoy sin uno de sus pilares, el centrocampista español Gabri Veiga, sancionado tras recibir su quinta amarilla en la reciente victoria contra el Braga (1-2) y esta fue la antesala a recibir al Nottingham Forest esta semana en la Liga Europa.

El Oporto es primero de la tabla con 73 puntos, y por detrás le sigue el Sporting, con 68 puntos y un partido menos jugado.