3-0. El Lens se desinfla; el Lille, al podio

El campeón, con un partido menos, aventaja en cuatro puntos al Lens que fue incapaz de recortar la distancia y presionar al líder. De hecho, sigue flojo como visitante. La del estadio Pierre Mauroy fue la tercera salida consecutiva sin triunfo.

El partido reflejó la tendencia de ambos equipos. El cuadro de Bruno Genesio, al alza, con ocho encuentros invicto y el de Pierre Sage que solo ha ganado dos de los cinco recientes.

Los visitantes no encontraron la manera de poner en aprietos a los Mastines que en el tramo final de la primera parte tomaron ventaja. Fue un gol clave el anotado por el islandés Hakon Arnar Haraldsson que aprovechó un buen pase dentro del área de Matías Fernández-Pardo para llevar el balón a la red desde el segundo palo.

Los intentos de reacción del combinado de Sage se deshicieron al inicio de la segunda mitad, cuando un error de Matthieu Udol lo aprovechó el portugués Felix Correia para marcar el segundo. Y a la hora de partido llegó el tercero, de penalti, por una mano de Ismaëlo Ganiou que transformó Fernández Pardo a la hora de juego. Fue la sentencia del choque y casi de la Ligue 1.

El duelo directo de la próxima semana, inicialmente aplazado por el compromiso de Liga de Campeones del conjunto de Luis Enrique, contra el París Saint Germain, es la última oportunidad del Lens para alargar su sueño.