Avalancha humana causó muerte de hincha y heridos en estadio de Alianza, confirma Policía

"Un número importante de hinchas estuvo en la tribuna sur y en ese momento de avivar, de motivar a su equipo, se produce una avalancha de los mismos hinchas", declaró el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, al Canal N de televisión.

El jefe policial señaló que la presión causada por los numerosos aficionados que ingresaron a la tribuna sur del estadio del Alianza hizo que los más afectados fueran los hinchas que estaban en el centro de la multitud, entre ellos Freddy Cornetero Cueva, un hombre de 39 años que murió en el lugar, donde también se reportaron otras 39 personas heridas.

"(Cornetero) sufre lo que sería una asfixia por compresión torácica, por esta avalancha humana que entra y aprisiona entre todas las personas", agregó Arriola antes de decir que las lesiones que presentó la víctima llevan a "esta causa de muerte presuntiva", aunque remarcó que el certificado de necropsia dará "una posición científica".

El jefe policial reconoció que durante las dos primeras horas siguientes al incidente "hubo un desconcierto" generalizado, pero descartó las informaciones que señalaron que "parte de la tribuna había cedido, que había un desplome".

"Era una avalancha humana, pero esto se ha llevado una vida y ha puesto en riesgo a otras personas", sostuvo.

El jefe de la PNP también dijo que para el clásico que disputarán desde las 20.00 horas de este sábado (01.00 GMT del domingo) Alianza con Universitario de Deportes se destinarán unos 3.000 policías a tareas de seguridad tanto en el Estadio Monumental, en el este de Lima, como "en lugares estratégicos" de la ciudad para evitar incidentes entre los aficionados.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este sábado que 30 de los heridos ya fueron dados de alta tras el incidente, pero 7 siguen internados en el Hospital Dos de Mayo, uno en el Hospital Arzobispo Loayza y otro en el Hospital de Emergencias Pediátricas.

La emisora RPP aseguró que tres de los heridos se mantienen "en estado crítico" en el Hospital Dos de Mayo, ubicado en el centro histórico de la capital peruana.

Tras conocerse el incidente, el Universitario expresó "su solidaridad" con los afectados y lamentó "profundamente" la muerte de un hincha y las decenas de heridos, por lo que convocó a sus seguidores a vivir la jornada del clásico de este sábado en su estadio "con responsabilidad, respeto y compromiso".