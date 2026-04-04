Bayern gana en el último suspiro en la Bundesliga

Con 73 puntos, el gigante bávaro aún necesita 10 puntos en las seis últimas fechas de la Bundesliga para asegurarse matemáticamente el título. El Borussia Dortmund suma 64 unidades, y en el mejor de los casos concluirá el curso con 82.

A tres días de desafiar al Real Madrid en la ida de cuartos de Champions, los hombres de Vincent Kompany vieron cómo se les complicaba el partido ante el octavo de la tabla con los goles de Johan Manzambi (46’) y de Lucas Höler (71’) .

Sin Harry Kane, lesionado, el volante alemán Tom Bischof tomó el testigo goleador (81’, 90+2’) antes del gol definitivo de Lennart Karl (90+7’)

Horas después, el Dortmund también se llevó los tres puntos en el tiempo añadido en la cancha del Stuttgart (2-0) , con goles de Karim Adeyemi (90+4’) y Julian Brandt (90+6’) .

* Récord de goles. Los muniqueses alcanzan así los 100 goles esta temporada en la Bundesliga, a uno del récord de la temporada 1971/72 (101), cuando aún faltan seis jornadas para el final.

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Resultados y posiciones

* Resultados: Friburgo 2-Bayern 3; Werder Bremen 1- Leipzig 2; Hoffenheim 1-Maguncia 2; Hamburgo 1-Augsburgo 1; Bayer Leverkusen 6-Wolfsburgo 3; Mönchengladbach 2-Heidenheim 2; Stuttgart 0-Dortmund 2.

Domingo: 10:30 Unión Berlín-St Pauli (ESPN5); 12:30 Eintracht Frankfurt-Colonia (ESPN5).

* Top 10: Bayern 73 puntos, Dortmund 64, Leipzig 53, Stuttgart 53, Hoffenheim 50, Leverkusen 49, Eintracht 38, Friburgo 37, Maguncia 33, Augsburgo 32.