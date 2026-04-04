El Atlético, tras la no expulsión a Gerard Martín: "Pero ¿esto no estaba ya revisado CTA?

En su mensaje en la cuenta oficial de 'X', el club rojiblanco publica la opinión entonces del CTA, emitida en el programa tiempo de revisión, con un vídeo de aquel espacio.

"Se trata de una acción al borde del área que el jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defender bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego busco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón, al tratarse de un balón dividido donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grande, mostrando tarjeta roja directa", explica el CTA en ese vídeo.