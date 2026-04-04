Fluminense pierde la oportunidad de alcanzar al líder Palmeiras tras empatar con Coritiba

Los dirigidos por el entrenador argentino Luis Zubeldía cayeron al tercer lugar de la clasificación, donde se ubican con 20 puntos, los mismos que São Paulo -ahora en el segundo puesto- y dos posiciones menos que Palmeiras, que lidera con 22.

El encuentro entre Bahía con Palmeiras este domingo definirá si el club carioca se mantendrá en ese puesto o caerá nuevamente en la clasificación.

El partido en el Estadio Couto Pereira comenzó con dominio del Fluminense y un Coritiba fortalecido en casa por su afición.

Los anfitriones lucharon por terminar victoriosos y asumieron una fuerte ofensiva en varias oportunidades, pero el club de Río de Janeiro empató y derrumbó el triunfo.

A los 16 minutos, el colombiano Kevin Serna marcó un golazo tras un desvío de Maicon en un tiro de esquina, pero la jugada fue anulada por el VAR por una falta del delantero argentino Rodrigo Castillo sobre el colombiano Sebastián Gómez del Coritiba en la acción previa.

Coritiba abrió el marcador en el minuto 73 con Tiago Cóser tras una jugada armada por Ronier, pero minutos después Fluminense empató con Jhon Kennedy que aprovechó un descuido del portero Pedro Rángel para disparar al fondo de la red.

Los minutos finales fueron de infarto con una fuerte ofensiva de Kennedy y el argentino Germán Cano por el Fluminense que perdieron dos lindas oportunidades.

En otro de los partidos de este sábado, São Paulo goleó a Cruzeiro por 4-1 en casa, luego de tres fechas sin victorias, gracias a un penal cobrado por el delantero argentino Jonathan Calleri y al triplete anotado por Ferreirinha, el primero en su carrera y en el club paulista, donde debutó este sábado como titular.

La jornada continuará este domingo con los encuentros entre Flamengo-Santos, Atlético Mineiro-Athletico-Paranaense, Corinthians-Internacional, Bahia-Palmeiras, Mirassol-Bragantino y Grêmio-Remo.