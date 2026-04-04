Inter Miami inaugura el Nu Stadium, una casa propia para redefinir el fútbol floridano

Aunque Inter Miami no entró a la liga norteamericana (MLS) hasta la temporada 2020, el sueño de tener un estadio propio nació el 5 de febrero del 2014, cuando el comisionado Don Garber le otorgó la plaza al exseleccionado inglés.

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La construcción de un estadio específico para fútbol en Miami se convirtió en un requisito fundamental. Superando una serie de obstáculos políticos dentro de la ciudad y con el respaldo del cubano-americano Jorge Mas, el sueño se materializó con la apertura de una instalación con capacidad para 26.700 aficionados en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Miami.

“En nombre de la familia Mas y Beckham, quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino”, dijo Mas. “Este es el inicio de muchas celebraciones que tendremos juntos” .

“Le demostraremos al mundo que soñando todo es posible” , agregó el empresario de la construcción al finalizar la ceremonia en las afueras del principal acceso del estadio.

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Una nueva era para el fútbol en Miami

El recinto cuenta con un marco imponente. En el interior, la gradería Lionel Messi se ha convertido en el principal atractivo de un complejo cuyo valor estimado ronda los 350 millones de dólares, y que en el futuro incluirá un hotel, un centro comercial, un parque de recreación y hasta un anfiteatro para 5.000 personas.

Nu Stadium, ubicado al interior de Miami Freedom Park, es el primer gran paso de un proyecto que pretende revitalizar el fútbol en Miami, un reencuentro entre el deporte rey y la ciudad del sol que data de 30 años desde la fundación del desaparecido Miami Fusion.

“Vengo desde Maryland”, dijo Martha Granados, una madre de familia que estaba en un viaje de vacaciones y aprovechó para ser parte de esta historia. “Soy aficionada de Messi y era un momento que no me podía perder”.

La jornada estuvo marcada por una serie de advertencias de autoridades locales y hasta aerolíneas, que han recomendado a los aficionados llegar con varias horas de antelación para sobreponerse al tráfico y todas las contingencias de visitar el estadio por primera vez.

Sin embargo, los aficionados llegaron a las cercanías de Nu Stadium desde tempranas horas de la tarde y no reportaron mayores inconvenientes para ingresar al estacionamiento.

La concurrida ceremonia contó con la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales. El club recibió en las últimas semanas más de 500 solicitudes, viéndose obligado a abrir una sección especial dentro de la tribuna para atender las necesidades de los periodistas.

Además del encuentro ante Austin FC, la jornada incluye otros eventos especiales como la entonación del himno nacional por parte del cantante puertorriqueño Marc Anthony, y la presentación del ganador del Grammy DJ, Cedric Gervais, en una fiesta post partido. AFP