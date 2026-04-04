Racing se mantiene en lo más alto y Peñarol vuelve a la victoria

En un partido que puso cara a cara al primero y al último, la Escuelita se impuso por 1-2 a los dirigidos por el argentino Sebastián Ariel Méndez.

Un gol de Felipe Álvarez y otro de Fernando Mimbecas adelantaron a Racing en el partido jugado en el Parque Roberto, mientras que el propio Mimbecas descontó para Juventud.

Con la victoria, los pupilos del argentino Cristian Chambian llegaron a 23 puntos y afianzaron su liderato en Torneo Apertura a falta de cinco jornadas para el final.

Juventud sigue en el fondo con un triunfo en diez presentaciones.

En el primer semestre del año, el equipo de la ciudad de Las Piedras Juventud vive una situación curiosa: avanzó dos rondas en la Copa Libertadores al eliminar al ecuatoriano Universidad Católica y al paraguayo Guaraní. Luego cayó frente a Independiente Medellín, pero selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no pudo repetir en lo local, donde cierra la clasificación con solo cuatro enteros.

En otro encuentro de la jornada, Peñarol venció por 0-2 a Progreso con dos tantos del colombiano Luis Miguel Angulo y de esa forma volvió a la victoria luego de caer con Racing el pasado fin de semana.

El Aurinegro llegó a 22 unidades y es el único escolta de la Escuelita.

Danubio y Montevideo City Torque igualaron 1-1 este sábado con anotaciones de Enzo Cabrera para el local y de Eduardo Obregón para los Ciudadanos.

Un día antes, Central Español venció a Nacional por 0-1 en el Gran Parque Central, resultado que le permitió escalar a la tercera posición del Torneo Apertura.

Un tanto de Franco Muñoz selló la victoria del Palermitano en un encuentro en el que Jorge Bava perdió su invicto como director técnico del Tricolor.

Este domingo, la jornada se completará con los partidos Albion-Cerro Largo, Cerro-Defensor Sporting y Liverpool-Deportivo Maldonado.