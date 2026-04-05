2-1. Séptima victoria seguida del Mónaco y atasco por la tercera posición

Golovin adelantó al Mónaco en el minuto 59 y Balogun marcó un golazo para el 2-0 en el 74 para mantener las dudas, a la vez, del Marsella, que ahora es cuarto en la tabla. Amine Gouiri anotó el 2-1 en el tramo final del encuentro, insuficiente para sumar algún punto.

El Mónaco, en el que Ansu Fati jugó el último cuarto de hora, ya con 2-0 a favor de su equipo, y no hubo minutos para Paul Pogba, tiene 49 puntos, los mismos que el Marsella. Es uno menos que el Lille, tercero; dos más que el Lyon y tres por encima del Rennes.