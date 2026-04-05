Demichelis afrontará partido ante Rayo con un problema en la zaga; sin Raíllo ni Valient

Se trata de un problema importante para el técnico, Martín Demichelis, debido a la poca fiabilidad mostrada por los suplentes en lo que llevamos de temporada y la poca confianza en ellos, ya que ante la baja del capitán fue Omar Mascarell el que jugó en el eje de la zaga contra el Real Madrid.

Las dos opciones que tiene en el banquillo el entrenador argentino son el canterano David López, que ha tenido varias oportunidades y las ha aprovechado en ciertos partidos, y el albano Marash Kumbulla, quien en palabras de Demichelis "todavía no está para salir de inicio" después de superar una lesión y ausentarse por motivos personales.

La baja de Martin Valjent es la más sensible, puesto que todavía no se había perdido ningún minuto de juego en lo que llevamos de liga, y será una nueva prueba para el entrenador argentino, que hasta la fecha ha solventado los diferentes escollos que se ha encontrado por el camino desde su llegada.

Los problemas defensivos han sido una constante en la temporada del Mallorca, que solo ha dejado su portería a cero en tres ocasiones durante la presente campaña, y a esto se le suma la baja de sus dos futbolistas más importantes en el entramado defensivo.