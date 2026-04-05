El Almería aprovecha la debacle del Racing para avivar la lucha por el ascenso

Racha que contrasta con la del equipo andaluz que se aupó a la segunda posición, tras contabilizar nueve de los últimos doce puntos en juego, tras derrotar este domingo por 2-1 al Leganés.

Un triunfo que no llegó hasta el tiempo de prolongación, cuando Nico Melamed culminó la remontada de un conjunto indálico, que a los trece minutos de juego ya marchaba por detrás en el marcador (0-1).

Todo lo contrario que el Racing de Santander, que parecía embalado hacia un nuevo triunfo en su visita al campo del Andorra tras situarse a los dieciséis minutos de juego con dos goles de ventaja (0-2), gracias a un doblete del georgiano Giorgi Guliashvili.

Sin embargo, cuando todo parecía encarrilado para el conjunto cántabro llegó la reacción del Andorra que antes de llegar el descanso ya había igualado la contienda (2-2) con los que antes de llegar el descanso con los tantos de Josep Cerdà y el uruguayo Lautaro de León.

Un durísimo golpe del que Racing no logró rehacerse, como quedó claro en una segunda mitad, en la que los de José Alberto López se vieron totalmente desarbolados por un Andorra, que no desaprovechó la zozobra visitante para darse un auténtico.

Goleada que se vio facilitada más todavía por la expulsión a los setenta y tres minutos del internacional español sub-19 Jorge Salinas, si bien lo que indignó al preparado racinguista no fue quedarse con un hombre menos, sino los nueve minutos que añadió el colegiado en un partido totalmente resuelto.

"¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con diez jugadores para dar nueve minutos añadidos? ¿Alargar el sufrimiento? No pongo ninguna excusa ni disculpa, pero llevamos mucho tiempo viviendo situaciones que de verdad son para estudio", señaló José Alberto López.

Tiempo de prolongación que si en el caso del Racing sólo sirvió para acentuar el dolor, en el del Almería valió para que Nico Melamed rescatase una victoria que parecía escaparse al conjunto indálico.

Sorprendido de inicio por el planteamiento del Leganés, que no sólo desactivó la habitual frenética puesta en escena de los rojiblancos cuando actúan como locales, sino que se adelantó a los trece minutos de juego (0-1) con un gol del exjugador del Almería, Gonzalo Melero.

Un marcador que pareció avivar todavía más si cabe el apetito goleador de un Sergio Arribas, el máximo realizador de la categoría, que superada la media hora igualó la contienda (1-1) para los de Rubi.

Pero Arribas, que contabiliza ya veintiuna dianas, quería más. Por eso quizá su visible enfado cuando fue sustituido a falta de doce minutos para la conclusión fue sustituido por Nico Melamed, que a la postre se convirtió en el héroe del partido.

Y es que el atacante hispano-argentino, que esta campaña está rindiendo muy por debajo del nivel que se le presupone, fue el encargado de otorgar la victoria (2-1) al Almería a los noventa y un minutos al aprovechar una de las pocas, por no decir la única, transición que el Leganés concedió en toda la segunda parte.

Un gol que permitió al conjunto indálico regresar a los puestos de ascenso directo tras situare en la segunda posición a tan sólo un punto del Racing, con quien se enfrentará el próximo domingo en el Sardinero. Toda una final por el ascenso.

Victoria que no pudo emular el Deportivo, que se vio relegado a la tercera posición, tras empatar el sábado 1-1 en casa ante el Málaga, en un choque en el conjunto gallego adoleció de la pegada necesaria para aprovechar las numerosas ocasiones que generó.

De hecho, el Deportivo, pese a los casi veinte remates que llegó a contabilizar, tuvo que esperar hasta los setenta y cuatro minutos para trasladar su superioridad al marcador (1-0) gracias a un tanto del delantero italiano Samuele Mulattieri.

Poco le duro, sin embargo, la alegría a los deportivistas ya que cinco minutos más tarde, en el setenta y nueve, Adrián Niño no desaprovechó el único disparo en todo el encuentro del Málaga para establecer la definitiva igualada (1-1).

Un empate que no bastó al equipo malagueño, que seguirá instalado en los puestos de promoción de ascenso, para defender la cuarta plaza ante el acoso de Las Palmas, que ha encontrado en Jesé Rodríguez el principal argumento para mantener vivo, muy vivo, el sueño del ascenso.

El exjugador, entre otros, del Real Madrid y París Saint-Germain lideró la remontada del equipo insular (2-1) ante un Huesca que soñó con llevarse la victoria del estadio de Gran Canaria tras adelantarse en el tanteador con un gol del colombiano Daniel Luna.

Pero Jesé no parece dispuesto a que nada ni nadie impida a Las Palmas seguir soñando con el ascenso y tras igualar la contienda con un potente remate cruzado permitió con un sutil toque que Estanis Pedrola se plantase en el área para firmar el definitivo 2-1.