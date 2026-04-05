El argentino Santiago Morales da el triunfo a Aucas y frena el avance de Macará

Macará quedó sexto con 10 puntos, los mismos que tiene Liga de Quito, y Aucas es noveno con 9.

Independiente del Valle lidera con 16 puntos. Le siguen Universidad Católica y Barcelona con 12.

Técnico Universitario y Deportivo Cuenca ocupan los siguientes escalones con 11 unidades

El argentino Santiago Morales decidió hoy el partido entre Macará y Aucas correspondiente a la séptima fecha.

Técnico Universitario venció por 0-2 a Manta y llegó al cuarto lugar con 11 puntos impulsado por el colombiano Johan Bocanegra.

Bocanegra ejecutó un tiro de esquina que su compatriota Julián Anaya desvió al fondo del arco. Sobre el final, el defensa Edwin Meza sentenció el partido con un remate preciso.

Leones del Norte logró su primera victoria en la primera división de Ecuador al derrotar a Delfín con un gol de Óscar Elián Pepinós. El equipo tiene 7 puntos y ocupa el undécimo puesto.

Delfín quedó en el décimo con 8 unidades.

La séptima fecha concluirá este lunes con el partido entre Libertad y Mushuc Runa.