El Atlético pide una explicación formal al CTA del criterio aplicado en jugadas iguales

En el inicio de la segunda parte del encuentro de este sábado en el Metropolitano, el defensa del Barcelona Gerard Martín impactó con la plancha en el tobillo de Thiago Almada después de contactar con el balón. Inicialmente, Mateo Busquets, árbitro del partido, lo expulsó con tarjeta roja. El VAR lo llamó para revisar la jugada y, tras verlo en el monitor, el colegiado decidió reducir la sanción a tarjeta amarilla.

Después, tanto Diego Simeone, entrenador del conjunto rojiblanco y que consideró que era una “jugada clara”, en la que el futbolista “pisa el tobillo entero”, como algunos jugadores y el propio Atlético de Madrid recordaron la similitud de la acción con una de Valentín Gómez, jugador del Betis, sobre Andrei Ratiu, futbolista del Rayo, en la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports.

Entonces, según repasó anoche el Atlético, el CTA consideró lo siguiente en su programa 'Tiempo de Revisión': “Se trata de una acción al borde del área que el jugador del Betis llega a un balón dividido junto a un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego busco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón, al tratarse de un balón dividido donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grande, mostrando tarjeta roja directa".

El club rojiblanco, que también reclamó un penalti a Marcos Llorente en el anterior derbi ante el Real Madrid, además de visibilizar su opinión sobre el distinto criterio en varias jugadas de aquel partido en el Santiago Bernabéu con mensajes en sus redes sociales, ha decidido solicitar oficialmente una explicación formal del CTA.

“Es imposible competir cuando te explican unas reglas y se aplican otras”, expusieron este domingo fuentes del Atlético en referencia a la aplicación del VAR, una vez que la idea original era su uso en errores manifiestos, según explicaron a los jugadores, entrenadores y directivos, y luego se ha aplicado de otra forma, según piensan en el Atlético.

También inciden en el audio del VAR de la expulsión antes del descanso del Atlético de Madrid-Barcelona de Nico González, extremo rojiblanco, por una entrada sobre Lamine Yamal, inicialmente sancionada con la segunda de sus tarjetas amarillas y finalmente con roja directa, tras la revisión del VAR.

Durante ese momento, según los audios publicados por la Real Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales, Mario Melero, árbitro del VAR del Atlético-Barcelona, afirma, cuando avisa al colegiado Mateo Busquets: “Te recomiendo una potencial tarjeta roja por evitar una ocasión manifiesta de gol”.

Después, durante la revisión, también le transmite: “En mi opinión, Mateo, el delantero tiene el control del balón, en todo momento se dirige hacia portería y evita una ocasión manifiesta de gol, no llegando ningún defensor”.

Mateo Busquets responde: “Estoy completamente de acuerdo, no hay ningún defensor alrededor y lo siguiente es un tiro a portería. Voy a cancelar la segunda amarilla y voy a enseñarle roja directa”.

En opinión del Atlético, el audio del VAR "es para echarse las manos a la cabeza”, ya que “desde Las Rozas (donde se ubica la sala donde ejercen su labor los árbitros del VAR) se predispone al árbitro antes de que vea las jugadas en el monitor".

"Es un ejemplo perfecto de lo que nos contaron que no se debería hacer”, advirtieron desde el club.

Además, fuentes del club expresaron a EFE que “los árbitros del VAR perjudican a sus compañeros”. “Ojalá les defendieran como lo hacemos nosotros”, explicaron desde la entidad madrileña, que remarcan su defensa activa y su respeto al estamento arbitral.