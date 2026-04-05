El brasileño Kenedy le da triunfo a Pachuca sobre Cruz Azul y le corta racha como invicto

En la continuación de la decimotercera jornada del campeonato, Kenedy hizo los tantos de los Tuzos del entrenador argentino Esteban Solari y el nigeriano Osinachi Ebere descontó por el cuadro de casa.

Los Tuzos fueron mejores en una primera mitad en la que la defensa del cuadro local cometió por lo menos tres fallas importantes, el principal en el minuto 5, cuando el guardameta Andrés Gudiño regaló un balón en la salida y Kenedy lo metió en la red con un golpe de zurda, el 0-1.

Cruz Azul mejoró; en el minuto 26 estuvo cerca de empatar con un disparo al travesaño de Jeremy Márquez, quien en el 34 volvió a ofender, pero se encontró con una certera atajada del portero Carlos Moreno.

Después de tanto insistir, en el 45+2, en el día de su cumpleaños 28, Ebere igualó el duelo con un golpe de zurda, al sacar provecho de facilidades de la zaga de Pachuca.

Kenedy le dio la victoria a Pachuca, al convertir de zurda desde fuera del área en el minuto 58, después de lo cual el Cruz Azul del técnico argentino Nicolás Larcamón atacó, pero no hizo daño.

Pachuca sufrió en el 84 la expulsión del colombiano Christian Rivera, a pesar de lo cual defendió bien y conservó la victoria para subir al cuarto lugar con siete victorias, cuatro empates, dos derrotas y 25 puntos, dos menos que Cruz Azul, segundo de la tabla de posiciones, alejado a tres rayas del líder Guadalajara.

En otro partido, los colombianos Diber Cambindo y Daniel Arcila convirtieron un gol cada uno para darle al León una victoria por 2-0 sobre el Atlas, que jugó con un hombre menos en la cancha desde el minuto 39.

Un par de horas antes, el Querétaro venció por 1-0 al campeón Toluca para quitarle el invicto y el San Luis dio la sorpresa al aventajar por 1-2 a los poderosos Rayados de Monterrey.

En el minuto 76, Alí Ávila aceptó un balón del ecuatoriano Johan Julio y con un gol de pierna derecha le dio el triunfo a los Gallos, que subieron al decimosexto lugar de la clasificación y dejaron al Toluca en el tercer escaño.

El italiano Joao Pedro y David Rodríguez le dieron la victoria al San Luis, que fue de menos a más y ganó luego de que los Rayados habían tomado ventaja con un golpe de derecha del montenegrino Uros Djurdevic.

Joao Pedro llegó a 11 goles para quedar solo como líder la tabla de anotadores, una diana encima de Armando González, del Guadalajara.

San Luis subió al decimocuarto lugar con 14 puntos, misma cantidad que el Monterrey, decimotercero.

La fecha 13 empezó ayer, cuando el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu venció por 1-0 al Tigres UANL, Necaxa derrotó por 2-1 al Mazatlán y el Juárez FC empató 1-1 con el Puebla.

Este sábado, las Águilas del América visitarán al Santos Laguna y mañana concluirá la jornada, cuando el líder Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito recibirá a los Pumas UNAM.