El clásico europeo y las cuentas pendientes

El reencuentro del delantero Viktor Gyökeres, ahora del Arsenal, con su exequipo, el Sporting portugués, completa los encuentros de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximos.

El camino hacia el Puskas Arena de Budapest, en la cita del sábado 30 de mayo entra en su tramo decisivo con los ocho aspirantes que se han erigido en los más solventes del presente curso en el Viejo Continente.

Ningún enfrentamiento se ha repetido tanto en las competiciones de clubes como el del Real Madrid y el Bayern Múnich que van a abrir la eliminatoria el martes en el estadio Santiago Bernabeu. Este será el vigésimo noveno duelo entre el representante español y el alemán, dos habituales del máximo torneo continental y que reúnen entre ambos veintiún trofeos de la competición.

Hasta no hace mucho el club bávaro era la bestia negra del Real Madrid que, sin embargo, ha salido airoso de los últimos enfrentamientos. Se ha clasificado el conjunto blanco en las cuatro últimas eliminatorias a doble partido entre ambos además de mantenerse invicto en sus últimos nueve partidos de competiciones de la UEFA contra el Bayern: siete victorias y dos empates. Más concretamente, el Real Madrid, que ha disparado su autoestima después de eliminar al Manchester City en octavos, ha ganado las tres eliminatorias de cuartos de final de la Copa de Europa.

No obstante, la situación en lo que va de temporada alienta el panorama del campeón germano, que ha ganado nueve de los diez partidos jugados de la Champions y es el segundo equipo, por detrás solo del París Saint Germain, que más goles ha anotado, 32. Diez de ellos, contra el Atalanta en octavos, al que arrolló. 6-1 en Italia, en la ida y 4-1 en el Allianz Arena de Múnich.

Es una incógnita la versión que esté dispuesto a ofrecer el conjunto de Álvaro Arbeloa, derrotado en Mallorca el sábado, donde dimitió de la carrera por la Liga. Europa es a lo único que se agarra el conjunto blanco, al que se le agotan los objetivos mientras alimenta las dudas sobre su juego.

Sin embargo, el Real Madrid llegó a cuartos por sexta temporada consecutiva tras ganar al City mientras el Bayern fue segundo en la fase liga, solo por detrás del Arsenal. Los que empiezan el martes serán los cuadragésimo primeros cuartos de final de la Copa de Europa para el Real Madrid mientras el Bayern acumula 36 Pero desde que el evento se llama Liga de Campeones, la ventaja es del representante de la Bundesliga que tiene 24, dos más que el equipo de Álvaro Arbeloa.

El Bayern, que tiene encarrilado un nuevo título de la Bundesliga, solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos fuera de casa en la Champions y Harry Kane, que se mantiene entre algodones por el golpe que ha sufrido con su selección hace una semana, suma 14 goles en sus últimos 13 partidos.

El Barcelona y el Atlético Madrid, que ya mantuvieron un duro pulso semanas atrás, en las semifinales de la Copa del Rey, exitosa para el combinado de Diego Pablo Simeone, que goleó en su campo pero estuvo contra las cuerdas en el Camp Nou, se han convertido en enemigos íntimos y en apenas diez días se van a enfrentar tres veces.

Jugaron este sábado en LaLiga que ha arrinconado el cuadro madrileño, distanciado enormemente en la clasificación y sin luchar por el título al que se acerca su rival tras la derrota del Real Madrid y su triunfo en el Metropolitano con el gol de Robert Lewandowski y afrontan ahora la cita europea. Primero, el miércoles, en Barcelona y la vuelta, seis días después, en el metropolitano.

Siempre se han medido en cuartos de Europa el Barcelona y el Atlético Madrid que ha salido airoso en cada uno de ellos: por un marcador global de 2-1 en la temporada 2013-14 (1-1 a domicilio, 1-0 en casa) y por 3-2 en la campaña 2015-16 (2-1 a domicilio, 2-0 en casa). Además, en las dos el representante madrileño llegó a la final de la competición, aunque sin éxito.

Los azulgranas, con la Liga en la mano, solo han perdido dos de sus últimos 18 partidos de la UEFA en casa (13 victorias y 3 empates) y han ganado los cuatro más recientes, marcando 19 goles en esos encuentros.

Además, el Barcelona solo ha dejado de marcar en uno de sus últimos 30 partidos de la Champions League, pero no ha mantenido su portería a cero en sus últimos 13 encuentros en esta competición. Lamine Yamal, sobre el que pesa la responsabilidad ofensiva dada la ausencia previsible de Raphinha, ha marcado en los tres últimos compromisos europeos.

El Atlético Madrid, por su parte, solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos fuera de casa en competiciones de la UEFA (2 empates y 4 derrotas). Ninguno de los últimos 34 encuentros del cuadro rojiblanco en competiciones de la UEFA ha terminado sin goles, y en esos se ha registrado una media de 3,94 tantos por partido.

En sus 12 partidos de la Champions League de esta temporada se han marcado 55 goles, con una media de 4,58 goles por partido. El argentino Julián Álvarez es la principal amenaza para el Barcelona: ha marcado 14 goles en sus últimos 17 partidos en la Ligas de Campeones.

Aún en la memoria la épica eliminatoria disputada el pasado año entre el campeón francés y el inglés, resuelto por penaltis a favor del conjunto galo, que después lograría el título, el tiempo reúne a ambos potentes clubes, con aspiraciones en el torneo, en los cuartos de final del presente curso.

Será una revancha para el combinado red que en el 2025 iba como un tiro, fue primero en la fase liga, se erigió en favorito pero se estancó en octavos, donde se topó con el cuadro de Luis Enrique, que había quedado lejos de los ocho primeros y que terminó como campeón.

El PSG y el Liverpool se han enfrentado en seis ocasiones en competiciones de la UEFA, con tres victorias para cada equipo. Sin embargo, el conjunto francés ha ganado las dos eliminatorias a doble partido entre ambos: por un marcador global de 3-2 en las semifinales de la Recopa de la UEFA de la temporada 1996/97 y en esa tanda de penaltis de los octavos de final de la Champions de la temporada pasada.

El PSG, líder en Francia, ha ganado sus últimas cuatro rondas de cuartos de final y sus últimas seis eliminatorias a doble partido en la competición propiamente dicha liderado por el georgiano Khvicha Kvaratskhelia que ha marcado en tres partidos consecutivos de la fase eliminatoria (cuatro goles en los tres encuentros).

Warren Zaïre-Emery, con 20 años y 31 días, puede convertirse en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 40 partidos de la máxima compertición continental y superar el récord actual que ostenta el madridista Jude Bellingham (21 años y 164 días).

Los 'reds', que llegan golpeados tras caer por 4-0 ante el Manchester City en la Copa, han ganado seis de sus últimas ocho eliminatorias de cuartos de final y cuentan con el húngaro Dominik Szoboszlai que ha marcado en cinco de sus últimos ocho encuentros en la Champions.

Cierra los cuartos de final el duelo, aparentemente más desequilibrado, con el Arsenal como principal favorito contra el Sporting portugués que se cruza en el camino del que fuera su goleador, el sueco Viktor Gyokeres, ahora argumento de ataque del club londinense.

Gyökeres marcó seis goles en ocho partidos de la Champions on el Sporting antes de fichar por el Arsenal en el verano de 2025. Entre 2023 y 2025, anotó 97 dianas en 102 encuentros oficiales con el club portugués. Ahora juega en el Arsenal.

El conjunto 'gunner' lidera el historial de enfrentamientos directos con su rival portugués, con el que nunca ha perdido -dos victorias y tres empates- tras ganar 1-5 en Lisboa en la quinta jornada de la Liga de Campeones del pasado curso. Sin embargo, en su única eliminatoria a doble partido de la UEFA, el equipo luso se clasificó en los penaltis en los octavos de final de la Liga Europa de hace tres cursos después de acabar los dos encuentros con empate.

El Sporting aspira a convertirse en el primer club portugués en ganar una eliminatoria de cuartos de final de la Champions desde el Oporto en la temporada 2003/04, tras superar al Lyon, ya que los equipos lusos han perdido nueve eliminatorias consecutivas de cuartos de final en la competición desde entonces.

El colombiano Luis Suárez es la principal referencia del representante luso. Ha marcado cuatro tantos en los tres últimos partidos en casa del Sporting mientras el Arsenal solo han ganado tres de sus nueve eliminatorias anteriores de cuartos de final de la Copa de Europa. Una de esas victorias se produjo la temporada pasada, cuando eliminó al Real Madrid por un marcador global de 5-1.

El Arsenal se mantiene invicto en los partidos de ida de sus últimos ocho cuartos de final del torneo de la Copa de Europa.