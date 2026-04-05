El colombiano Dájome le da al Santos Laguna un heroico empate 1-1 con el América

En el mejor duelo de lo que va de la decimotercera jornada del campeonato, Alexis Gutiérrez puso delante al América y Dájome hizo el empate.

En la primera mitad, el América tuvo la posesión de la pelota a su favor 56-44, pero el Santos fue el más incisivo, con tres disparos a puerta por uno su rival.

Santos estuvo cerca de tomar ventaja en el minuto 14, cuando el argentino Lucas Di Yorio disparó a puerta con el guardameta Rodolfo Cota fuera de su posición, pero Erick Sánchez salvó a las Águilas con un cabezazo.

En la segunda parte, el guardameta de Santos, Carlos Acevedo, confirmó su gran momento de forma deportiva, al salvar por lo menos cuatro veces a su equipo, último de la tabla de posiciones, que luchó sin complejos ante el favorito.

Kevin Picón fue expulsado por juego violento en el minuto 78, lo cual dejó al cuadro de casa con 10 hombres en la cancha. Dos minutos después, Gutiérrez anotó de zurda para poner delante a los visitantes.

Santos, que no dejó de luchar, empató en el 83, cuando Dájome sacó provecho de un error de la defensa y con un golpe de derecha puso el balón en la red.

América acosó al rival en los minutos finales; sin puntería y apenas pudo empatar. Subió al sexto lugar con cinco victorias, tres empates, cinco derrotas y 18 puntos, 12 menos que el líder Guadalajara y el doble de los de Santos, que continuó en el fondo de la clasificación.

Antes, el brasileño Kenedy convirtió dos goles para darle al Pachuca una victoria por 1-2 sobre Cruz Azul, que perdió su racha de 15 partidos sin derrotas.

Kenedy hizo los tantos de los Tuzos y el nigeriano Osinachi Ebere descontó por el cuadro de casa.

En los otros partidos de hoy, León venció por 2-0 a Atlas, Querétaro, por 1-0 al campeón Toluca y San Luis, por 1-2 al Monterrey.

Los colombianos Diber Cambindo y Daniel Arcila convirtieron un gol para darle al León la victoria sobre los Rojinegros; el Querétaro se impuso a los Diablos con diana de Alí Ávila, en tanto el italiano Joao Pedro y David Rodríguez le dieron la victoria al San Luis.

Joao Pedro llegó a 11 anotaciones para quedar solo como líder de los goleadores, con 11 dianas, una más que Armando González, del Guadalajara.

La fecha 13 empezó ayer, cuando el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu venció por 1-0 al Tigres UANL, Necaxa derrotó por 2-1 al Mazatlán y el Juárez FC empató 1-1 con el Puebla.

Mañana concluirá la jornada, cuando el líder Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito recibirá a los Pumas UNAM.