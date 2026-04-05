El Girona, a despegarse del descenso y el Villarreal a certificar la 'Champions'

El equipo de Míchel Sánchez, demasiado irregular este curso, había dado un paso adelante con la brillante goleada al Athletic Club después de tres partidos grises, pero en la última jornada volvió a las andadas y cayó en casa del Osasuna, en otra mala actuación.

La clasificación está tan ajustada que el Girona abrió esta jornada solo cuatro puntos por debajo del séptimo, el octavo y el noveno, pero después de la victoria del Mallorca contra el Real Madrid tiene apenas cinco puntos de margen sobre el descenso y el calendario de abril asusta.

Los rojiblancos deben enfrentarse al Villarreal, al Real Madrid y al Betis, aunque esta temporada el equipo ha rendido mucho mejor cuando se ha medido a equipos de la zona alta: en la primera vuelta empató contra el cuadro madridista y el verdiblanco y en febrero ganó al Barça en Montilivi.

El mes de abril definirá el de mayo del Girona, entre dos aguas desde hace semanas: si candidato a Europa, candidato al descenso o simple juez en tierra de nadie.

El once de Míchel tiene dos incógnitas: en el lateral, si devolver la titularidad a Álex Moreno, ya plenamente recuperado, o mantener la apuesta por Hugo Rincón con Arnau Martínez a pie cambiado, y en la mediapunta.

Azzedine Ounahi y Viktor Tsygankov son fijos y Joel Roca, titular en los dos últimos partidos, Thomas Lemar y Claudio Echeverri pugnan por el lugar restante.

El técnico madrileño recupera a Bryan Gil y Cristhian Stuani tras algunas semanas en la enfermería. Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen son baja de larga duración.

El Villarreal, por su parte, regresa al campeonato liguero con la intención de seguir sumando puntos que le acercan al objetivo final de conseguir una plaza de Liga de Campeones, la cual tiene ya prácticamente asegurada. Además, espera aprovechar la derrota del Atlético de Madrid para aumentar su ventaja en la lucha por mantener la tercera plaza.

El conjunto castellonense afronta en Girona la primera de las tres salidas consecutivas que tiene en el calendario, una circunstancia que le pondrá a prueba porque aún no ha ganado en domicilio en la segunda vuelta.

Para este encuentro, Marcelino recupera a sus ocho internacionales, que han regresado sin problemas físicos de los compromisos con sus respectivas selecciones, mientras que podrá contar con el delantero Ayoze Pérez, recuperado de sus molestias musculares durante este parón del campeonato.

Será duda hasta última hora el defensa Rafa Marín, mientras que siguen fuera del equipo por lesión los futbolistas Juan Foyth y Logan Costa.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno o Hugo Rincón; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; y Vanat.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro).