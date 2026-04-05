El regreso de Oblak y Mendoza, la duda de Pubill y la espera de Barrios y Cardoso

Este lunes, en el retorno a los entrenamientos después de la derrota por 1-2 contra el Barcelona y la jornada de descanso dominical, se espera la vuelta al trabajo ya con el grupo tanto del portero esloveno, después de una distensión muscular en el costado, como del centrocampista fichado en el mercado de invierno, tras un esguince en el tobillo derecho.

“El lunes, Jan ya empezará con el grupo (el viernes ya se entrenó con sus compañeros en la portería), ya trabajó, se sintió mejor, así que eso son buenas sensaciones. Mendoza el lunes también volverá con el grupo”, avanzó el pasado viernes Simeone, que alineará previsiblemente como titular a Oblak en el Camp Nou tras cuatro encuentros de baja.

El guardameta esloveno, que también se perdió por lesión la última concentración de la selección de su país, sufrió el pasado 13 de marzo una distensión muscular en el costado que lo ha apartado desde entonces de cada uno de los cuatro partidos del Atlético. No jugó ni en la victoria contra el Getafe (1-0) ni en las derrotas, las tres últimas de forma consecutiva, contra el Tottenham (3-2), el Real Madrid (3-2) y el Barcelona (1-2).

Suplido por Juan Musso en todos esos duelos, el pasado viernes ya inició su reintegración al grupo el guardameta balcánico, que ultimó su recuperación y completará su puesta a punto para retornar a la portería en el Camp Nou en el inicio de los cuartos de final de la Liga de Campeones, cuya vuelta será el martes siguiente en el estadio Metropolitano.

Rodrigo Mendoza también vuelve este lunes al grupo, pero él apunta a suplente y recurso desde el banquillo en Barcelona. El esguince en el tobillo derecho sufrido el pasado 7 de marzo lo dejó fuera de cinco choques, los últimos cuatro como Oblak más el partido de ida de la Liga de Campeones contra el Tottenham, en aquella goleada por 5-2 en su estadio.

La vuelta de Marc Pubill aún está en espera. La lesión en el costado revelada con su suplencia el pasado 18 de marzo contra el Tottenham lo ha apartado desde entonces de los entrenamientos con el grupo, de la probable convocatoria de la selección española absoluta ante Serbia y Egipto y de los dos encuentros contra Real Madrid y Barcelona.

Ya se entrena sobre el césped y es seria duda para el partido de ida de los cuartos de final en el Camp Nou. “Está trabajando en consecuencia de lo que necesita para que, en el tiempo que tenga por delante, llegue de la mejor manera”, dijo el viernes Simeone sobre el central rojiblanco, pieza básica en su esquema, en el que es un titular indiscutible.

Pablo Barrios y Johnny Cardoso son probablemente baja para el primer partido de la eliminatoria. El centrocampista internacional español viene “evolucionando muy, muy bien”, según contó el técnico argentino el pasado viernes. No ha podido jugar trece de los últimos catorce duelos, entre dos lesiones musculares, con todo lo que supone para el equipo rojiblanco.

La primera de las dolencias, sufrida en el triunfo por 0-5 contra el Betis de los cuartos de final de la Copa del Rey, el pasado 5 de febrero, lo privó de nueve partidos seguidos (las derrotas por 0-1 con el Betis, por 3-0 con el Rayo y por 3-0 con el Barcelona, la eliminatoria contra el Brujas y las victorias ante el Espanyol por 4-2, el Oviedo por 0-1, la Real Sociedad por 3-2 y el Barcelona por 4-0).

La segunda lesión muscular, padecida en el entrenamiento del 12 de marzo, tras su reaparición el 10 de marzo ante el Tottenham en el Metropolitano, cuando jugó 22 minutos, lo ha dejado fuera de cuatro choques más: la vuelta en Londres, la victoria por 1-0 contra el Getafe y las recientes derrotas contra el Barcelona y el Real Madrid.

Johnny Cardoso, mientras, sufrió una lesión muscular en el amistoso de hace nueve días contra el Bélgica con la selección de Estados Unidos. Su concurso en la ida parece improbable, porque ese tipo de dolencias requieren como mínimo dos semanas de recuperación, sino más, y es duda para la vuelta contra el Barcelona y la final de la Copa del Rey.

“No tengo duda de que nos van a ir ayudando de a poco estos chicos que tuvieron una situación para no estar en el equipo”, abundó el viernes Simeone, que tendrá la baja por sanción de Koke Resurrección en la próxima jornada de LaLiga EA Sports contra el Sevilla por ciclo de cinco amarillas y que también tiene la inquietud de la cantidad de apercibidos que tiene el Atlético a estas alturas en la Liga de Campeones.

El conjunto rojiblanco tiene ocho jugadores en riesgo de sanción en la ida para la vuelta: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Marc Pubill y Pablo Barrios, además del propio técnico, Diego Simeone.