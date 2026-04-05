Fútbol Internacional
05 de abril de 2026 - 16:14

FA Cup: Leeds supera al West Ham y enfrentará a Chelsea en semifinales

El delantero inglés del Leeds United, Dominic Calvert-Lewin (izq.), número 09, celebra tras marcar el segundo gol de penalti durante el partido de cuartos de final de la FA Cup inglesa entre el West Ham United y el Leeds United en el London Stadium, al este de Londres, el 5 de abril de 2026. (Foto de CARLOS JASSO / AFP) /
El delantero inglés del Leeds United, Dominic Calvert-Lewin (izq.), número 09, celebra tras marcar el segundo gol de penalti durante el partido de cuartos de final de la FA Cup inglesa entre el West Ham United y el Leeds United en el London Stadium, al este de Londres, el 5 de abril de 2026. (Foto de CARLOS JASSO / AFP) /184958+0000 CARLOS JASSO

El Leeds United superó este domingo en los penales al West Ham United (4-2, tras empate 2-2) y se enfrentará al Chelsea en una de las semifinales de la Copa de Inglaterra (FA Cup). En la otra llave chocarán Manchester City y Southampton.

Por ABC Color

En la eliminatoria con más emoción de esta ronda de la copa inglesa, los penales decidieron un encuentro que tuvo de todo, con el Leeds desperdiciando en el 93 y el 95 una ventaja de 0-2, dos tantos anulados por fuera de juego a los de Nuno Espirito Santo en la prórroga y una tanda en la que, ante la lesión de Alphonse Areola, los ‘Hammers’ del español Paco Jémez tuvieron que recurrir a un chaval sin experiencia profesional y que, pese a parar un penal, se quedó sin gloria.

Victoria del Leeds y de vuelta a unas semifinales de la FA Cup por primera vez desde 1987. El Leeds estará en Wembley, donde enfrentará al Chelsea, que goleó el sábado por 7-0 al Port Vale, un equipo de la tercera división.

En la otra semifinal, el Manchester City, que goleó el sábado 4-0 al Liverpool, buscará la final contra el Southampton, de segunda división, que brindó la sorpresa al derrotar 2-1 al Arsenal, actual líder de la Premier League.

Resultados y goleadores

* West Ham 2-Leeds United 2. Goles: 26’ Ao Tanaka, 75’ Dominic Calvert-Lewin, de penal (LU); 90+3’ Mateus Fernandes, 90+6’ Axel Disasi (WH). Prórroga: 2-2. En tanda de penales, ganó Leeds por 4-2.

-Sábado:

* Manchester City 4-Liverpool 0. Goles: 39’, 45+2’, 57’ Erling Haaland, el primero de penal, 50’ Antoine Semenyo (MC). Incidencia: 64’ Mohamed Salah (L) falló un penal.

* Chelsea 7-Port Vale 0. Goles: 2’ Jorrel Hato, 25’ Pedro Neto, 42’ Jordan Lawrence-Gabriel, en contra, 57’ Tosin Adarabioyo, 69’ Andrey Santos, 82’ Estêvão, 90+2’ Alejandro Garnacho, de penal (Ch).

* Southampton 2-Arsenal 1. Goles: 35’ Ross Stewart, 85’ Shea Charles (S); 68’ Viktor Gyökeres (A).

-Las semifinales (25 y 26 de abril, en Wembley):

Manchester City vs. Southampton.

Chelsea vs. Leeds United.

-La final, el sábado 16 de mayo en Wembley.