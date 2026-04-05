Inter arrolló a Roma y se acerca al ‘Scudetto’

Volvió el líder y capitán del equipo, que llevaba más de un mes sin jugar por lesión, y solo le bastó un minuto de partido. Primera oportunidad que tuvo tras volver, primer balón al fondo de la red después de que Marcus Thuram, su cómplice, se lo dejara en bandeja.Se repitió lo mismo en su primera acción tras el inicio de la segunda mitad. Y San Siro estalló con la vuelta de la dupla.

Inter lidera ahora la tabla de posiciones con 72 puntos, nueve más que el AC Milan, que este lunes visitará al Napoli (tercero con 62 unidades) en el partido que completará la jornada 31 del torneo de la primera división del “Calcio”.

* El paraguayo Antonio Sanabria (Cremonese) estuvo al margen por una lesión en la cadera. Su equipo perdió 1-2 ante Bolonia y cayó en zona de descenso.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la 31ª jornada:

* Cremonese 1-Bolonia 2. Goles: 3’ João Mário, 16’ Jonathan Rowe (B); 90+1’ Federico Bonazzoli, de penal (C). Exp: 90+4’ Youssef Maleh (C); 90+6’ Lewis Ferguson (B).

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* Pisa 0-Torino 1. Gol: 80’ Che Adams (T). Ast: 10.931.

* Inter 5-Roma 2. Goles: 2’, 52’ Lautaro Martínez, 45+2’ Hakan Çalhanoglu, 55’ Marcus Thuram, 63’ Nicolò Barella (I); 40’ Gianluca Mancini, 70’ Lorenzo Pellegrini (R). Ast: 75.267.

-Sábado:

* Sassuolo 2-Cagliari 1. Goles: 30’ Sebastiano Espósito, de penal (C); 50’ Ulisses García, 78’ Andrea Pinamonti (S).

* Hellas Verona 0- Fiorentina 1. Gol: 82’ Nicoló Fagioli (F). Exp: 85’ Tomáš Suslov (HV); 85’ Albert Gudmundsson (F).

* Lazio 1-Parma 1. Goles: 15’ Enrico Del Prato (P); 77’ Tijjani Noslin (L).

-Lunes: 07:30 Udinese-Como; 10:00 Lecce-Atalanta; 13:00 Juventus-Genoa; 15:45 Napoli-Milan (ESPN2).

* Top 10: Inter 72 puntos, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Bolonia 45, Lazio 44, Sassuolo 42.

-Goleadores: Con 16 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 11: Anastasios Douvikas (Como). Con 10: Nico Paz (Como); Rasmus Hojlund (Napoli); Keinan Davis (Udinese) y Kenan Yildiz (Juventus).