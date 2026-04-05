La certeza del Barcelona, la alarma del Sevilla

El recorrido hacia el título está marcado ya, desde el gol en el minuto 88, de rebote, de Robert Lewandowski en el Metropolitano contra la unidad B del Atlético. Al Barça le queda enfrentarse en LaLiga EA Sports al Espanyol en casa, al Getafe en el Coliseum, al Celta como local, a Osasuna en El Sadar, al Real Madrid en el Camp Nou, al Alavés en Mendizorroza, al Betis en el estadio azulgrana y al Valencia en Mestalla, por ese orden.

Si no falla en más de dos partidos, siempre que el Real Madrid lo gane todo de aquí al final (el conjunto blanco juega con el Girona, el Oviedo, el Alavés y el Athletic en casa y con el Betis, el Espanyol, el Barcelona y el Sevilla fuera) , el Barcelona será campeón de LaLiga EA Sports tarde o temprano, lanzado hacia el título desde esta jornada tan propicia.

Resultados y goleadores

Resultados y goleadores de la 30ª jornada:

* Getafe 2-Athletic Bilbao 0. Goles: 14’ Luis Vasquez, 90’ Martín Satriano (G). Ast: 7.749.

* Valencia 2-Celta 3. Goles: 12’, 90+3’ Guido Rodríguez (V); 56’ Ilaix Moriba, 60’ Fer López, 81’ Williot Swedberg (C). Ast: 43.764.

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* Oviedo 1-Sevilla 0. Goles: 32’ Federico Viñas (O). Exp: 38’ Tanguy Nianzou (S). Ast: 24.921.

* Alavés 2-Osasuna 2. Goles: 4’ Valentin Rosier, 80’ Ante Budimir, de penal (O); 44’ Toni Martínez, 90+1’ Lucas Boyé, de penal (A). Exp: 90+3’ Asier Osambela (O). Ast: 17.736.

-Sábado:

* Atlético de Madrid 1-Barcelona 2. Goles: 39’ Giuliano Simeone (AM); 42’ Marcus Rashford, 87’ Robert Lewandowski (B). Exp: 45+7’ Nico González (AM). Ast: 67.710.

* Mallorca 2-Real Madrid 1. Goles: 41’ Manu Morlanes, 90+1’ Vedat Muriqi (M); 88’ Éder Militão (RM). Ast: 23.015.

* Real Sociedad 2-Levante 0. Goles: 30’ Jon Martin, 83’ Brais Méndez (RS). Ast: 27.000.

* Real Betis 0-Espanyol 0. Ast: 54.444.

* Rayo Vallecano 1-Elche 0. Gol: 74’ Randy Nteka (RV). Exp: 39’ Pedro Bigas (E). Ast: 11.182.

-Lunes: 16:00 Girona-Villarreal.

* Top 10: Barcelona 76 puntos, Real Madrid 69, Villarreal 58, Atlético de Madrid 57, Betis 45, Celta 44, Real Sociedad 41, Getafe 41, Osasuna 38, Espanyol 38.

-Goleadores: Con 23 goles: Kylian Mbappé (Real Madrid). Con 19: Vedat Muriqi (Mallorca). Con 15: Ante Budimir (Osasuna). Con 14: Lamine Yamal (Barcelona).

Fuente: EFE y AFP.