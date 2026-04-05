La guatemalteca Solórzano rescata el empate de Juárez ante el líder Monterrey

Con el resultado, Juárez FC llegó a 25 puntos, se mantiene en el octavo lugar, límite de los ocho que avanzan a la fase final. Las Rayadas suman 40 unidades en la cima de la clasificación.

Por el Monterrey marcó Christina Burkenroad.

Juárez dominó el primer tiempo, tuvo mayor posesión de balón y metió a las Rayadas contra su portería, pero le faltó profundidad para inquietar a la guardameta Paola Manrique.

El disparo más peligroso del local lo efectuó la capitana Liliana Mercado en un tiro libre que pasó apenas desviado del arco.

En la segunda mitad, el Monterrey se encontró con el gol en una jugada en la que Diana García filtró al área a Christina Burkenroad, quien resolvió con disparo a poste contrario al minuto 57.

Juárez reaccionó e igualó al 70 en una genialidad de Solórzano, quien se abrió camino entre tres rivales para rematar y superar la estirada de Manrique.

En otros resultados, el Tijuana goleó 1-6 al Necaxa, resultado con el que llegó a 25 puntos en el noveno puesto, los mismos que Juárez FC, octavo, que le superan por diferencia de goles.

El Atlas igualó 1-1 con Santos Laguna y Pumas UNAM empató 2-2 con el Puebla, los cuatro ya están eliminados.

Cerrará la actividad dominical el juego entre Tigres y Guadalajara, el choque Pachuca-León y la visita de San Luis a Mazatlán.

La decimosexta jornada, penúltima del Clausura, arrancó el sábado pasado con la vitoria del América 1-4 sobre el Querétaro, partido en el que la española Irene Guerrero marcó un doblete, los otros tantos de las Águilas fueron de Alexa Soto y de la brasileña Isadora Haas.

El América llegó a 39 puntos, se mantiene al acecho del líder Monterrey, que suma 40.

En otro partido el Cruz Azul goleó 0-4 al Toluca gracias a un triplete de la nigeriana Uchenna Kanu y a un tanto de la guatemalteca Ana Lucía Martínez.