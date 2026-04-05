Lautaro y Soulé, de vuelta al once de Inter y Roma tras más de un mes de lesión

Lautaro sufrió una lesión en el sóleo de la pierna izquierda en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt el pasado 18 de febrero.

Desde su baja, el Inter disputó siete partidos, con un balance de dos victorias, dos derrotas y tres empates, y apenas siete goles a favor en ese periodo.

El argentino, líder del equipo, había disputado hasta ese momento 25 partidos con el Inter, en los que sumaba 61 puntos, 14 goles y cuatro asistencias, un rendimiento que ha permitido al conjunto situarse en lo más alto de la tabla y encarrilarse hacia el 'Scudetto'.

No gana el Inter desde el 28 de febrero y, aunque mantiene el liderato con seis puntos de ventaja sobre el Milan y siete sobre el Nápoles, la ausencia de su capitán ha sembrado dudas.

También vuelve al once inicial, por parte del Roma, Matías Soulé, atacante argentino que ha estado también más de un mes apartado de los terrenos de juego en 2026 debido a una pubalgia.

Su último partido antes de la lesión fue el 15 de febrero, y desde entonces la inflamación en la ingle le impidió participar en siete encuentros de su equipo. Su ausencia marcó también el desempeño europeo de los de Gian Piero Gasperini, eliminados en Liga Europa por el Bolonia.

El Inter de Milán y el Roma se enfrentan este domingo en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) en un duelo clave, en el que los ‘nerazzurri’ buscan afianzarse en la lucha por el 'Scudetto', mientras que los 'giallorossi' pelean por asegurar su lugar en competiciones europeas.