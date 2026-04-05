Liga de Quito viaja a Bolivia sin el haitiano Adé para crucial partido ante Always Ready

El equipo ecuatoriano llega con la urgencia de sumar tras la derrota 0-2 que tuvo el viernes frente a Barcelona, resultado que generó malestar entre sus aficionados por el rendimiento del equipo.

El club informó en un comunicado que Adé sufrió una lesión en el bíceps femoral durante ese encuentro y se quedó en Quito realizando trabajos de recuperación.

El técnico brasileño Tiago Nunes lamentó la ausencia de Adé, pues es el principal referente del sistema defensivo de su equipo, y la atribuyó a la reciente doble fecha FIFA, en la que la selección de Haití enfrentó a Túnez e Islandia en Canadá.

La ausencia de Adé podría ser cubierta por el ecuatoriano Luis Segovia o por el uruguayo Gian Franco Allala, que ha participado poco con la camiseta de Liga.

"Listo para nuestro viaje a Bolivia. Ya estamos saliendo hacia Santa Cruz", publicó el club en su cuenta de la red social X, junto a un video de la llegada del plantel al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Para el partido del martes, Liga contará con el brasileño Deyverson como principal carta ofensiva, además del goleador local Michael Estrada, ya recuperado de una lesión.

El campeón de la Copa Libertadores de 2008 ocupa el séptimo puesto en la Liga Pro ecuatoriana con 10 puntos, a seis del líder, Independiente del Valle.