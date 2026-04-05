Los momentos de la trigésima jornada

Una aparentemente clara tarjeta roja, al inicio de a segunda parte, a Gerard Martín, del Barcelona, por una peligrosa entrada al jugador del Atlético Madrid Thiago Almada, fue anulada por el VAR. El árbitro Busquets Ferrer, en el campo, expulsó a Gerard Martín pero el videoarbitraje reclamó la presencia del colegiado que tras ver las imágenes decidió anular su decisión y mantener al futbolista azulgrana en el campo.

El Atlético Madrid se había quedado con diez jugadores en el tramo final de la segunda mitad por la roja que vio Nico González. Pero la acción, donde los tacos del central impactaron en el tobillo del jugador local, se quedó sin castigo. Acciones similares tuvieron como resolución la expulsión de la que se salvó el Barcelona que acabó el partido con los once jugadores.

El atacante kosovar, uno de los jugadores más rentables del fútbol español, se reencontró con la felicidad al anotar el gol de la victoria de su equipo, en el tiempo añadido, ante el Real Madrid. Además de la repercusión de la victoria que acerca el título de LaLiga al Barcelona, el triunfo saca al cuadro balear de la zona de descenso.

Es un héroe en Palma Muriqi, que se desahogó al final del partido. Lloró, emocionado. Había sufrido una semana complicada, con la eliminación de su selección para el primer Mundial de su historia derrotado por Turquía. Llevaba un sufrimiento contenido el kosovar, que facilitó la victoria del Elche en el encuentro anterior al parón por el Mundial al fallar un penalti. Y después, por el tren mundialista que se escapó.

LA EXPULSIÓN DE PEDRO BIGAS, EL HUNDIMIENTO DEL ELCHE

Una fea entrada de Pedro Bigas sobre Oscar Valentín, que le valió la segunda tarjeta amarilla y su expulsión, limitó los argumentos del Elche en Vallecas de donde salió al final derrotado con el tanto de Randy Nteka a un cuarto de hora del final que premió con los tres puntos al Rayo Vallecano.

La roja, en el tramo final de la primera parte, limitó las opciones del equipo de Eder Sarabia que añadió otra derrota a su trayectoria, acentuó su crisis, especialmente como visitante, donde todavía no ha ganado y le dejó en zona de descenso en esta trigésima jornada, superado por el Mallorca.

Es la segunda vez en la temporada que el Elche está entre los tres últimos de la tabla. Está ahora a dos puntos de la salvación y en el próximo fin de semana recibe al Valencia.

118 días después de la grave lesión sufrida en el estadio Santiago Bernabeu contra el Celta, el pasado 7 de diciembre, el brasileño Eder Militao regresó a los terrenos de juego, en el encuentro en Son Moix, contra el Mallorca, donde su equipo perdió y se dejó gran parte de sus opciones de lograr el título de liga.

El brasileño, que saltó al campo en sustitución de Dean Huijsen, marcó el único tanto de su equipo. Regresó a una convocatoria tras perderse veinticuatro partidos oficiales y en el tramo final del choque contra el Mallorca, en un córner, de cabeza, llevó el balón a la red. Era el empate para el Real Madrid que duró pocos minutos. Lo que tardó el kosovar Muriqi en devolver la ventaja al Mallorca y sellar el triunfo local.

Yerai Álvarez acabó su particular infierno. El pasado jueves terminó la sanción de diez meses que le impuso la UEFA por dopaje, cuando consumió erróneamente unas pastillas contra la alopecia que contenían sustancias prohibidas.

La llegada de Luis García Plaza al banquillo del Sevilla no tuvo el efecto esperado en su debut. El conjunto andaluz encajó otra derrota, la tercera seguida, ante el colista, el Oviedo, y su situación es más que delicada. Cinco partidos sin ganar acumula en total el Sevilla que está en caída libre y que amenaza su futuro.

El cuadro de Luis García marca la salvación, está a solo dos puntos del descenso, del antepenúltimo, el Elche. Cayó con un rival directo, el conjunto asturiano, que todavía está a siete. El Sevilla juega con fuego y perder la categoría es una opción real.