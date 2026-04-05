Fútbol Internacional
05 de abril de 2026 - 20:22

River logra cuarto triunfo seguido desde la llegada de Coudet

El centrocampista de River Plate, Tomás Galván, número 26, celebra tras marcar el primer gol durante el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre River Plate y Belgrano en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires el 5 de abril de 2026. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP)
El centrocampista de River Plate, Tomás Galván, número 26, celebra tras marcar el primer gol durante el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Argentina de Fútbol Profesional entre River Plate y Belgrano en el estadio MAS Monumental de Buenos Aires el 5 de abril de 2026. (Foto de ALEJANDRO PAGNI / AFP)214146+0000 ALEJANDRO PAGNI

River Plate goleó este domingo por 3-0 a Belgrano de Córdoba y acumuló su cuarta victoria en el Torneo Apertura del fútbol argentino desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo en reemplazo de Marcelo Gallardo.

Por ABC Color

En un estadio Monumental repleto, dos tantos del juvenil Tomás Galván (36′, 83′) y el restante de Facundo Colidio (59′) le permitieron al ‘Millonario’ sumar un nuevo triunfo, esta vez en la decimotercera jornada del certamen.

En la antesala de su debut en la Copa Sudamericana ante el Blooming boliviano, el conjunto de Coudet tuvo una actuación convincente ante su público y quedó segundo en la Zona B a tres puntos del líder, Independiente Rivadavia de Mendoza, donde juegan los paraguayos Iván Villalba, José Florentín y Alex Arce.

Goles paraguayos

En esta jornada del fútbol argentino se registraron varios goles paraguayos:

* Adam Bareiro marcó el gol de la victoria para Boca (1-0 ante Talleres).

* Gabriel Ávalos le dio el triunfo a Independiente (1-0 frente a Racing).

* Junior Marabel, con un gol y una asistencia, fue la figura de Sarmiento en el 2-1 sobre Barracas Central.

* José Florentín anotó un gol en la victoria de Independiente Rivadavia (2-0 contra Tigre).

* Otros resultados: Aldosivi 0-Estudiantes RC 0; Rosario Central 2-Atlético Tucumán 1; Gimnasia Mendoza 3-Vélez 2; Unión 2- Riestra 0; San Lorenzo 1-Estudiantes LP 0; Lanús 0-Platense 0. Domingo: Gimnasia LP 0-Huracán 3; Central Córdoba-Newell’s.

Lunes: 19:00 Argentinos Juniors-Banfield; 21:15 Instituto-Defensa (TyC).

* Posiciones. Grupo A: Vélez 22 puntos, Estudiantes LP 21, Boca 20, Defensa 19, Unión 19, Lanús 19, Talleres 18, Independiente 17, San Lorenzo 17, Platense 15.

* Grupo B: Ind. Rivadavia 26 puntos, River 23, Rosario Central 21, Argentinos 20, Belgrano 19, Racing 18, Tigre 17, Huracán 17, Barracas 16, Sarmiento 16.