St. Pauli desperdicia ocasión de alejarse del descenso en la Bundesliga

El golazo de Mathias Pereira Lage (25’) en la primera parte para el equipo visitante fue neutralizado cuando Andrej Ilic (52’) marcó en un córner después del descanso.

El empate dejó al equipo de Hamburgo en la antepenúltima posición en la tabla, en puesto de playoff de descenso, a seis fechas para el final del campeonato alemán.

El St. Pauli está a dos puntos del Colonia, que ocupa la 15ª posición tras empatar (2-2) en la cancha del Eintracht Frankfurt en el que cerró el fin de semana futbolístico en Alemania.

* En la lucha por el título, el Bayern Múnich mantiene ventaja de 9 puntos sobre el Borussia Dortmund, luego de que ambos lograran agónicas victorias en sus respectivos partidos del sábado.

Resultados y goleadores

* Unión Berlín 1-St Pauli 1. Goles: 25’ Mathias Pereira Lage (SP); 52’ Andrej Ilic (UB). Exp: 90+3’ Jackson Irvine (SP). Ast: 22.012.

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* Eintracht Frankfurt 2-Colonia 2. Goles: 66’ Jonathan Burkardt, 69’ Arnaud Kalimuendo (EF); 70’ Jakub Kaminski, 83’ Alessio Castro-Montes (C). Ast: 59.300.

-Sábado: Friburgo 2-Bayern 3; Werder Bremen 1- Leipzig 2; Hoffenheim 1-Maguncia 2; Hamburgo 1-Augsburgo 1; Bayer Leverkusen 6-Wolfsburgo 3; Mönchengladbach 2-Heidenheim 2; Stuttgart 0-Dortmund 2.

* Top 10: Bayern 73 puntos, Dortmund 64, Leipzig 53, Stuttgart 53, Hoffenheim 50, Leverkusen 49, Eintracht 39, Friburgo 37, Maguncia 33, Unión Berlín 32.

-Goleadores: Con 31 goles: Harry Kane (Bayern). Con 18: Deniz Undav (Stuttgart). Con 15: Luis Díaz (Bayern).