Swedberg: “Vamos a Friburgo a por todo”

“Ya estamos concentrados en el siguiente partido. No tenemos mucho descanso, pero vamos allí a por todo. Este equipo ha demostrado que puede ganar todos los partidos, sea jugando en casa o fuera”, manifestó a CeltaMedia el extremo.

Swedberg no escondió que el partido de Mestalla es “especial” para él porque de niño pasaba los inviernos con su familia en la ciudad del Turia, donde acudía a ver los partidos del Valencia con su padre Hans Eskilsson, exfutbolista profesional.

“He venido a este campo muchas veces cuando era pequeño, siempre he querido jugar aquí y ahora estoy muy feliz de hacerlo con el Celta. Mi padre hoy también estaba en el campo, creo que él se habrá emocionado”, afirmó.