Arteta confirma las bajas de Saka y Timber

El entrenador español informó en rueda de prensa de que ambos jugadores no han viajado con el grupo y que no estarán listos para este partido, aunque dejó en el aire que sí se recuperarán de cara al partido de Premier League del fin de semana contra el Bournemouth.

La parte positiva es que el Arsenal sí tendrá disponibles este martes a Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard y Declan Rice, que se entrenaron este lunes en la ciudad deportiva del Arsenal antes del viaje a Lisboa.

"Tenerlos de vuelta es una gran noticia porque en los últimos días hemos perdido a varios futbolistas importantes y esto es algo que tenemos que cambiar inmediatamente", apuntó Arteta.