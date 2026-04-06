Delgadillo llega al equipo mexicano por baja de Ovalle y Ordóñez

La Federación Mexicana de fútbol anunció que ambas jugadoras están lesionadas y de momento ya se designó a una sustituta, la delantera Myra Delgadillo, del Tigres.

Ovalle es una de las jugadoras más talentosas en la historia del fútbol mexicano, una líder del medio campo y con capacidad para anotar, en tanto Ordóñez es una de las goleadoras del momento en la Liga Mx, segunda en la tabla de anotadoras con 16 dianas, una menos que la francesa Eugenie Le Sommer, del Toluca.

Dirigido por el seleccionador español Pedro López, el equipo mexicano femenino recibirá el viernes a Islas Vírgenes en Zacatecas, en busca de mantener su paso perfecto en el grupo A, en el que goleó por 14-0 a San Vicente y las Granadinas, el 29 de noviembre del 2025; y por 7-0 a Santa Lucía, el pasado 2 de marzo.

Las mexicanas, que arrancarán este martes su concentración, son favoritas para liderar el grupo, en el que también está Puerto Rico, y clasificarse a la final que decidirá los cuatro equipos de la zona que jugarán el Mundial de Brasil 2027.

De la mano de López, el equipo ha crecido, lo cual confirmó en la pasada Copa Oro en la que dio la sorpresa al derrotar por 2-0 a Estados Unidos, aunque perdió en la semifinal por 3-0 ante Brasil.

La selección es vigésimo octava de la clasificación mundial, pero posee una combinación de jóvenes y veteranas de calidad que deben clasificarse de manera directa al Mundial y llegar por lo menos a cuartos de final en el certamen.

En la fase de grupos de la eliminatoria, México recibirá el 18 de abril a Puerto Rico, en Toluca, en un partido crucial en el que las mexicanas salen como favoritas ante las caribeñas, colocadas en el 76 de la lista Mundial.

México estuvo ausente en el pasado Mundial, al quedar eliminado en el torneo clasificatorio de Monterrey, al perder por 1-0 con Jamaica, por 3-0 con Haití y por 1-0 con Estados Unidos.

En ese torneo la seleccionadora de entonces, Mónica Vergara, dejó fuera del equipo a la goleadora Charlyn Corral, ganadora del premio Pichichi de la liga española en 2018, quien pasaba por un gran momento. Como consecuencia, México fue el equipo de peor ataque al no anotar en tres partidos.