El Arsenal recupera a Rice, Gabriel y Trossard para la Champions

Mikel Arteta pudo contar para el último ejercicio antes de marcharse a Lisboa con Rice, que no jugó contra el Southampton en la FA Cup por las molestias que le obligaron a abandonar la concentración de Inglaterra, con Gabriel, que se hizo daño en la derrota contra el Southampton, y Trossard, baja también contra los 'Saints'.

Los que no entrenaron fueron Eberechi Eze y Piero Hincapié, bajas ya confirmadas para el encuentro de Champions, ni tampoco Jurrien Timber y Bukayo Saka, que son dudas hasta última hora.

El Arsenal llega a este encuentro con dos títulos perdidos en sus dos últimos partidos, la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City y los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton.

Los 'Gunners' aún siguen vivos en dos competiciones, la Premier League, que no la han ganado en 22 años y en la que tienen una ventaja de nueve puntos con el Manchester City -aunque con un partido más-, y la Champions League, en la que aspiran a estar por segundo año consecutivo en semifinales.