El ecuatoriano Valencia ficha por una liga de veteranos en Inglaterra

Valencia, de 40 años y que se retiró del fútbol profesional en 2021 tras un paso por el Querétaro, se ha unido en este equipo a otros exfutbolistas como Stephen Ireland, Danny Drinkwater, Papiss Cisse, Emile Heskey, Joleon Lescott, Maynor Figueroa y Oumar Niasse.

El Wythenshawe es líder de la Cheshire Vets League Premier Division tras haber ganado sus siete primeros partidos de liga.

Además, del Manchester, Toño Valencia jugó en El Nacional ecuatoriano, el Villarreal y el Recreativo de Huelva, en España, el Wigan inglés, la Liga de Quito y Querétaro.

En sus diez años en el Manchester United, Valencia ganó en dos ocasiones la Premier League y disputó más de 300 partidos, además de acumular otros títulos como una FA Cup y una Europa League. Con Ecuador, Valencia jugó 99 encuentros y marcó once goles, además de disputar dos Copas del Mundo (2006 y 2014).

El Wythenshawe se ha podido permitir atraer a estos exjugadores gracias a su localización, en una región en la que residen muchos exjugadores de la Premier League, por lo que cuando estos vuelven a despertar su apetito por jugar al fútbol, recurren a este club.