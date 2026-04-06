Fede Viñas: "Trabajo con humildad día a día porque quiero estar en el Mundial"

"Puesto asegurado en la lista definitiva no lo tengo. Si lo hago bien en el Oviedo, luego dependerá de Bielsa", entrenador de Uruguay, explicó el delantero del Real Oviedo, que participó en los dos últimos amistosos de la selección uruguayo antes de la cita mundialista que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

En esa convocatoria también estuvo Nico Fonseca, compañero de Viñas en el Oviedo, y aunque no jugó ningún minuto en ese parón internacional, el delantero ve al centrocampista "preparado para hacerlo bien y para competir con la selección: cuando le toque seguro que responderá".

"Me costó arrancar en goles porque mi llegada al fútbol español estuvo condicionada por la lesión y tampoco me encontré bien. Pude aportar haciendo otras cosas, pero no con goles. Ahora sí y estoy muy contento, quiero más", dijo el atacante sobre su séptimo gol de la temporada en Primera División.

Viñas está siendo uno de los grandes bastiones del Real Oviedo en su lucha por la salvación y en este 2026 suma 6 de los 7 goles que ha marcado; Muriqi, Budimir, Oyarzabal, Carlos Espí y Lucas Boyé son los únicos delanteros de LaLiga que llevan más goles que el uruguayo en este nuevo año.

"Sabíamos que teníamos que ganar y lo hicimos. Depende de nosotros el cómo afrontar estos partidos que quedan. Va a ser difícil, eso seguro", concluyó el delantero oviedista al ser preguntado por las opciones de salvación de un Oviedo que ahora está a siete puntos de la permanencia tras su triunfo ante el Sevilla.

El Real Oviedo descansa este lunes y regresará al trabajo el martes, cuando comenzará a preparar el partido del domingo (Balaídos, 16:30 horas GMT) ante el Celta; en la presente temporada, los azules solo suman un triunfo a domicilio y fue a finales de septiembre, ante el Valencia.