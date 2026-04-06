Independiente Rivadavia recibe a Bolívar en su debut en competiciones internacionales

El encuentro se jugará en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza desde las 19:00 hora local (22:00 GMT) con el arbitraje del chileno José Cabero.

La 'Lepra', como es reconocido, tendrá un día histórico al estrenarse en una competencia de la Conmebol, tras haber logrado en 2025 la Copa Argentina, su primer título local, que le otorgó una plaza para esta edición de la Libertadores.

La localía del equipo argentino se mudará durante sus partidos en el torneo internacional desde el estadio Bautista Gargantini al Malvinas Argentinas, que posee las características reglamentarias exigidas para el torneo.

Independiente Rivadavia llega a este partido como líder de la zona B del Torneo Apertura del fútbol argentino, con 26 unidades, tras haber ganado ocho de los doce encuentros disputados hasta la fecha.

El equipo mendocino ha logrado mantener buena parte de la plantilla que se coronó en noviembre pasado ante Argentinos Juniors en la final de la Copa Argentina 2025, con el colombiano Sebastián Villa como máxima figura.

Tras coquetear con un traspaso a algunos de los clubes más importantes del país, Villa optó por quedarse a jugar la Libertadores con la 'Lepra' y forma una peligrosa dupla delantera junto a Fabrizio Sartori, goleador del equipo en la actual temporada con cinco anotaciones.

Por su parte, el Bolívar llega envalentonado al duelo en Mendoza tras haber comenzado con una goleada (5-2 ante Real Oruro) su participación en el campeonato de Primera División boliviano, con un triplete del experimentado centrodelantero uruguayo Martín Cauteruccio y un gran rendimiento de los extremos Jhon Velásquez y Braian Oyola.

En esta nueva participación en el máximo torneo continental, el conjunto boliviano apunta a repetir el buen nivel mostrado en la Copa Sudamericana 2025, en la que cayó en una reñida serie de cuartos de final ante el Atlético Mineiro brasileño .

El Grupo C de la Libertadores está integrado además por el Deportivo La Guaira venezolano y el Fluminense brasileño, que chocarán este martes Caracas en el mismo horario.