Luis Díaz "abraza el caos y lo convierte en algo muy peligroso", dice técnico del Bayern

"Me gusta decir que muchas de las cosas que (Luis) tiene en su forma de jugar son cosas que quiero para el equipo. Driblar, marcar goles, asistencias... pero lo que me encanta es su mentalidad. No es alguien a quien le asuste un poco de caos, lo abraza y lo convierte en algo muy peligroso. Tiene una gran creatividad y complementa a otros jugadores", explicó sobre el exjugador del Oporto y del Liverpool, entre otros.

El técnico belga, que tendrá la única baja en su plantilla de Sven Ulreich, aquejado de un desgarro muscular, se refirió en su comparecencia al inglés Harry Kane, quien se perdió el último compromiso liguero del equipo alemán ante el Friburgo por lesión, pero que se recuperó a tiempo para entrar en la convocatoria de Madrid.

"Va a tener una segunda fase de entrenamientos. En este tiempo en que no ha jugado, ha entrenado mucho, no creo que haya perdido el ritmo. Vamos a ver qué pasa hasta mañana. Él está aquí y es muy importante para nosotros", explicó sobre el delantero.

"Todo el mundo en el club sabe lo importante que es este partido. Es adecuado mantener una conversación con cada jugador para decidir si las cosas están bien. Muchas veces te haces esta pregunta, de si está preparado. Me gustaría saberlo; por eso no doy una respuesta todavía. Veremos mañana", añadió.

El Real Madrid recibe al Bayern de Múnich este martes, a las 21.00 horas (19.00 GMT) en el Estadio Santiago Bernabéu, de la capital española.