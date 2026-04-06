Mendy se entrena junto al grupo pero está prácticamente descartado para el Bayern

Mendy se ha perdido los últimos cuatro encuentros oficiales de su equipo por una lesión muscular. La sufrió durante el choque de vuelta ante el City en los octavos de final de la Liga de Campeones después de un regreso tras trece encuentros inédito por otra lesión y por las suplencias.

Su sobresaliente actuación en Vigo y su posterior continuidad en la primera parte frente al City generó esperanzas en la afición del Real Madrid, dubitativa con los otros dos laterales zurdos de la plantilla del conjunto blanco: Álvaro Carreras y Fran García.

Sin embargo, Mendy no completó todo el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Solo participó en una parte de la sesión y, salvo sorpresa, no estará listo para enfrentarse al Bayern en el Bernabéu. Aún debe apurar sus plazos y Arbeloa elegirá entre Carreras o Fran García para cubrir el costado derecho de su zaga.

No será la única ausencia obligada del Real Madrid para recibir al Bayern. Tampoco estarán Thibaut Courtois y Rodrygo, ambos lesionados y que este lunes continuaron con sus procesos de recuperación al margen del equipo.