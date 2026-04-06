Mucha copa: Neymar, Santos, River Plate, Olimpia, São Paulo, Racing, Atlético Mineiro...

Nunca antes el torneo, que se remonta a 2002, había reunido tanta historia, pues los grandes clubes que se han clasificado atesoran un buen número de títulos en la Libertadores.

Con estos clubes consagrados corren por la bolsa de 10 millones de dólares en la final en Barranquilla el 21 de noviembre, debutantes como el Recoleta paraguayo, el Juventud de Las Piedras uruguayo, el Independiente Petrolero boliviano y los argentinos Deportivo Riestra y Barracas Central.

Cada vitoria en la fase de grupos será pagada con la no despreciable suma de 125.000 dólares. Tras salvarse del descenso en la última fecha del Campeonato Brasileño, Santos, ganador de 3 títulos de la Copa Libertadores, busca en la Copa Sudamericana la rehabilitación de su fútbol con Neymar como estandarte de la plantilla.

A los 34 años, que cumplió el 5 de febrero, el exjugador del Barcelona y el PSG corre a la vez contra el tiempo para demostrar a Carlo Ancelotti que merece estar con la Canarinha en el Mundial. El astro brasileño renovó su contrato con el Peixe (Pez) hasta diciembre de 2026 y han sido emparejados en el grupo D, que incluye a San Lorenzo, primer campeón de la Sudamericana y al paraguayo Recoleta, que debuta en el torneo. Estos equipos ‘santos’ se enfrentarán en la tercera jornada el 28 de abril.

Presente brumoso, pasado glorioso

River Plate, campeón de la Libertadores en 1986, 1996, 2015 y 2018, también conquistó en 2014 la Sudamericana, para la que ha sido emparejado en 2026 con Blooming, Carabobo y Bragantino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Botafogo ha pasado a jugar la Sudamericana tras ser eliminado en la fase previa de la Copa Libertadores que dominó a su antojo en 2024.

Olimpia, que conquistó la Libertadores en 1979, 1990 y 2002, ha sido emparejado en el grupo G de la Sudamericana con Audax Italiano, Barracas Central y Vasco da Gama, que por su vez levantó el trofeo de la edición de 1998.

Gremio, dueño de los títulos de 1983, 1995 y 2017, chocará en el grupo F con Palestino, Deportivo Riestra y Torque. Campeón de la Libertadores en 1992, 1993 y 2005, São Paulo, espera dar un golpe de timón a su vacilante momento a partir del grupo C de la Sudamericana con Boston River, O’Higgins y Millonarios.

Ganar en 2026 significaría sumar el segundo título a la conquista de 2012. Racing Club ganó la Libertadores de 1967 y la Sudamericana de 2024 y este año vuelve a jugarse la doble carta desde el grupo E con Botafogo, Caracas e Independiente Petrolero.

Atlético Mineiro, campeón de la Libertadores en 2013, perdió la final de la Sudamericana en 2025 ante Lanús. La suerte puede cambiar a partir de esta semana desde el grupo B, que comparte con Puerto Cabello, Juventud y Cienciano.

Solo los líderes de grupo avanzan directamente a los octavos de final de la Sudamericana. Los segundos clasificados deberán disputar una serie contra los equipos que terminen terceros en sus grupos de la Copa Libertadores.