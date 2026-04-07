Duelo de pizarras

Buscan los portugueses de Vicens -ADN Pep Guardiola- en su primer enfrentamiento con el Betis su segunda final de Liga Europa tras la perdida en 2010-2011 con el Oporto y los verdiblancos, entrar por segundo año consecutivo en una, después de la de Liga Conferencia perdida ante el Chelsea inglés la pasada temporada.

La disposición táctica, la concentración y la intensidad medida serán aspectos compartidos por dos equipos que apuestan por la posición como base de esquemas basados en la posesión y en la importancia que conceden en sus respectivos esquemas al juegos de las bandas, de laterales y extremos.

Llegan los de Pellegrini al Municipal de Braga con la convicción de que, pese a la racha liguera de seis partidos sin conocer la victoria, entran en la fase de la temporada en la que todo es decisivo, por lo que deberán estar concentrados y conscientes de que es una eliminatoria que debería decidirse en la vuelta en La Cartuja.

Para ello, los verdiblancos se encomendarán al equilibrio defensivo que, desde su centro del campo aportan el marroquí Sofyan Amrabat y Marc Roca, como base de un juego de contención en el que deberán estar muy pendiente de las rápidas salidas de los lusos, de los centros laterales y del balón parado.

En el caso de que el chileno optara por dar descanso al internacional marroquí, se postulan como opciones junto a Marc Roca las de Sergi Altimira, de prestaciones crecientes, o la del reciente internacional mexicano Álvaro Fidalgo, quienes de no salir de inicio tendrán su protagonismo a los largo del partido y de la eliminatoria.

El gol es una de las asignaturas pendientes del Betis y no es menor en una eliminatoria que puede abrirle la puerta de las expectativas, deportivas y económicas, por lo que el juego de futbolistas como Pablo Fornals y los extremos Antony Dos Santos y Ez Abde serán claves para alimentar las posibilidades del '9', el colombiano Cucho Hernández.

En todo caso, Manuel Pellegrini apostará por el control y la concentración como claves para macerar un partido a dos asaltos que tendrán que rematar en casa, para lo que será fundamental evitar lagunas y desconexiones que pudieran poner en riesgo el declarado sueño europeo de los verdiblancos.

Para ello, el mejor de los avisos sobre la capacidad atacante del rival es la anterior eliminatoria en la que el Braga se recuperó de la derrota sufrida en Budapest por 2-0 en la ida y se impuso finalmente por un marcador global de 4-2 al Ferencváros húngaro en los octavos de final.

Por su parte, el Braga ya ha demostrado estar plenamente adaptado a las preferencias futbolísticas de Carlos Vicens, quien vive su primera temporada como primer entrenador del equipo tras varios años junto a Pep Guardiola en el Manchester City inglés.

En el Braga de esta temporada se perciben algunos esquemas tácticos propios de Guardiola, como la construcción desde atrás o el empeño por la posesión del balón, aunque Vicens es más flexible que su mentor en cuanto al posicionamiento, lo que le ha sentado de maravilla a futbolistas como el español Víctor Gómez o el hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar.

Gómez, exlateral del Espanyol, es uno de los pilares defensivos del conjunto luso, y con el nuevo entrenador se ha acercado más a la medular para enlazar con centrocampista Zalazar, quien, por su parte, ha aparecido cada vez más cerca del área.

Esto se ha traducido en la campaña más eficaz del internacional con Uruguay nacido en Albacete e hijo del mítico futbolista Zalazar, quien con 22 dianas es el máximo anotador del Braga.

El estado físico de Rodrigo Zalazar es, sin embargo, la mayor preocupación para Vicens, ya que el 'charrúa' se lesionó recientemente e, incluso, se perdió los últimos partidos de su selección, aunque aún no ha sido descartado por completo para el duelo de este miércoles.

Incluso sin Zalazar, el Braga dispone de varias opciones en ataque, como el ex del Málaga Ricardo Horta, los catalanes Pau Víctor y Gabri Martínez o el valenciano Fran Navarro, autor del único gol del triunfo ante el Moreirense en la pasada jornada de la Liga Portugal, donde los de Vicens son cuartos.

SC Braga: Hornicek; Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Grillitsch, Baptiste; Martínez, Horta, Zalazar; Víctor.

Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Natan, Diego Llorente, Ricardo; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fidalgo, Ez Abde; y Cucho Hernández.

Árbitro: Félix Zwayer (Alemania).