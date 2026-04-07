El Tigres del argentino Correa, obligado a tomar ventaja en inicio de cuartos ante Seattle

Los felinos, que pasan por una crisis de resultados en el Clausura del fútbol mexicano, deberán despertar en el torneo de la Concacaf liderados por los uruguayos Fernando Gorriarán, motor del equipo en el medio campo, y su compatriota, el delantero Rodrigo Aguirre.

El equipo dirigido por el argentino Guido Pizarro viene de eliminar de manera dramática al Cincinnati en los octavos de final del certamen de la mano de Aguirre, quien marcó un doblete y de Gorriarán, anotador del tanto de la clasificación en tiempo agregado.

Diego Lainez, quien se distingue por su habilidad, será otro de los elementos felinos a tener en cuenta por la zaga del equipo de la Major League Soccer, que se distingue por su velocidad y solidez en el juego aéreo.

Tigres deberá tener cuidado con el checo Albert Rusnák, el cerebro del medio campo del Sounders, un tipo capaz de taladrar zagas rivales, gracias a la precisión de sus servicios que suelen tener como objetivo al colombiano Jesús Ferreira, un definidor de elite cuando sale inspirado.

El guardameta Stefan Frei es otro factor a tener en cuenta en Seattle debido a su irregularidad. El veterano de 39 años oscila entre actuaciones heroicas y rachas desastrosas que pueden terminar en goleadas.

Ambos equipos buscan en esta edición de la Copa de Campeones de la Concacaf, obtener el segundo título de su historia. Tigres fue campeón en el 2020, Sounders levantó el trofeo en el 2022.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diago Lainez, Rômulo Zanré; Rodrigo Aguirre, Ángel Correa.

Seattle Sounders: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Alex Roldan, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Snyder Brunell, Cristian Roldán, Albert Rusnák, Paul Arriola; Osaze de Rosario, Jesús Ferreira.

Árbitro: Juan Gabriel Calderón, de Costa Rica.

Estadio: Universitario de Monterrey, Nuevo León.