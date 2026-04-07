James Rodríguez se reincorpora al Minnesota tras superar un cuadro de desidratación

El creativo colombiano se presentó ayer en las instalaciones de entrenamiento del club y "participó en una sesión supervisada de reincorporación a la actividad", indicó el club estadoundiense en un comunicado.

"Su regreso a los entrenamientos con el equipo completo seguirá los protocolos establecidos por el departamento médico del club y estará totalmente condicionado por su evolución clínica", agregó el escrito.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó el pasado jueves que el mediocampista había sido sometido a observación médica en un centro clínico tras presentar una afección de origen no deportivo durante un partido amistoso frente a Francia.

Al finalizar este encuentro, Rodríguez "comenzó a experimentar síntomas de deshidratación que empeoraron en las horas siguientes", explicó el club estadounidense.

La presencia del capitán de la selección cafetera es vital para el engranaje de la plantilla. Dada su jerarquía y peso en el vestuario, su óptima recuperación resulta de prioridad absoluta para el cuerpo técnico encabezado por el argentino Néstor Lorenzo.