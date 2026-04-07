Líder barra brava de Boca Juniors es deportado de Santiago antes de duelo de Libertadores

Las autoridades chilenas impidieron el ingreso de Mauro Martin, quien es cabecilla de ‘La 12’, como se apoda la barra brava del cuadro 'xeneize', informó el canal deportivo TyC.

Boca debuta de visitante en su regreso al torneo continental, tras una ausencia de dos años, ante los Cruzados en el estadio Claro Arena de Santiago.

El hincha, quien cuenta con un amplio prontuario por su participación en hechos de violencia en Argentina, no pasó el filtro de seguridad en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de la capital chilena.

Martin pudo viajar porque no aparece en el registro de vetados que envió la Subsecretaría de Seguridad Deportiva de la Nación Argentina, explicó el canal, pero las autoridades policiales de Chile tenían todos sus antecedentes penales.

El barrista fue devuelto a Buenos Aires en el primer vuelo disponible, mientras que otros líderes de ‘La 12’ impedidos de entrar en estadios argentinos no viajaron previendo esta situación.

El club chileno se vio obligado por la Conmebol a recibir hinchada visitante, luego de que las autoridades chilenas que otorgan los permisos para eventos deportivos habían declarado que por ser un partido de alto riesgo no lo autorizaban.

El reglamento del torneo indica que el equipo local debe vender al menos 2 mil boletos para aficionados del equipo rival, por lo cual Universidad Católica debió trabajar en conjunto con las autoridades policiales en un plan de seguridad.