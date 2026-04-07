Los aficionados del Liverpool se rebelan contra las subidas de precio

El Liverpool aumentará el precio de las entradas un 3 % la próxima temporada y a partir de ahí y hasta la campaña 2028-2029 se alineará con las subidas de la inflación hasta un máximo del 5 %.

Los aficionados 'Reds' se reunirán este sábado en los alrededores de Anfield antes del partido contra el Fulham para protestar contra esta medida y para pedir a la propiedad del club que la reviertan.

"Si al club no le importan las quejas de sus aficionados, haremos que sea difícil ignorarnos. Las protestas dentro y fuera de Anfield ya están sobre la mesa. Es algo necesario. No será solo en un partido. Crecerán y serán más grandes", dijo en un comunicado el grupo "Spirit of Shankly", uno de los mayores del Liverpool.

Además de las protestas dentro y fuera del campo, los grupos de aficionados han instado a no comprar bebidas y comida dentro del estadio y a no renovar por el momento los abonos para la temporada que viene.

"Un club genera beneficios y aún quiere más, y decide que son los aficionados los que van a pagarlo. Esto no es solo sobre el precio, sino sobre la dirección que toma el club. La clase de club que el Liverpool quiere ser".

En sus últimas cuentas financieras, el Liverpool anunció unos ingresos de 703 millones de libras (806 millones de euros).