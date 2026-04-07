"No hay límites, no hay miedo", proclama del Atlético para el Camp Nou

Los mensajes se cruzan entre las imágenes de un vídeo de 38 segundos, que comienza con una entrada de Johnny Cardoso, sigue con una parada de Jan Oblak, un regate de Julián Alvarez, los ánimos de Diego Simeone, un cabezazo goleador de Alexander Sotloth y otro testarazo de José María Giménez que supuso la remontada contra el Inter de Milán.

"No hay límites, no hay miedo", señala el Atlético entonces, antes de dar paso a nuevas acciones de Koke Resurrección, con un taconazo; Marcos Llorente, con una volea que fue gol en la derrota de la primera jornada en Anfield contra el Liverpool (3-2); Juan Musso, con una salida aérea; Julián Alvarez, con otro gol, y Giuliano Simeone, con un tanto más en este curso en la Liga de Campeones, antes de finalizar: "Su campo. Nuestro momento".