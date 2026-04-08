Arquero de Fluminense supera récord del paraguayo Galarza

El partido entre La Guaira y Fluminense, disputado en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, resultó importante para las estadísticas, pues el guardameta Fabio Deivson Lopes Maciel se convirtió con 45 años, 6 meses y 7 días en el futbolista más veterano en activo en un torneo continental.

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Fabio superó el récord que tenía desde 1995 un colega de oficio, el paraguayo nacionalizado boliviano Luis Galarza, quien lo impuso con Bolívar a la edad de 44 años, 2 meses y 19 días.

El portero titular de La Guaira, Cristopher Varela, se convirtió igualmente en protagonista hoy al impedir que su arco cayera en la primera mitad del partido, en medio del asedio de John Kennedy.

El elenco naranja, que compite por tercera vez en el certamen bajo la batuta del argentino-venezolano Héctor Pablo Bidoglio, produjo menos oportunidades de gol en el primer tiempo, entre ellos un pase de Franco Cáceres para Flabián Londoño, que se encontró con la pared de Fabio.

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En la segunda parte, los pupilos del argentino Luis Zubeldía, quien fue el único de su equipo amonestado por el uruguayo José Burgos, creó otra ocasión de gol con una asistencia de Hércules do Nascimento y un nuevo remate de John Kennedy que pasó desviado.

El club visitante casi lo logra abrir el marcador en el tiempo agregado, mediante una jugada en la que intervinieron el venezolano Yeferson Soteldo y su compañero de equipo Matheus Martinelli Lima. Varela, dispuesto a mantener a salvo su arco, frustró nuevamente el ataque contrario.

Con este resultado, La Guaira y Fluminense, campeón en 2023 y que compite en la Libertadores por undécima vez, quedaron con un punto en el segundo y tercer lugar de la clasificación. EFE