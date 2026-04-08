El Betis resiste en Portugal y deja la eliminatoria abierta para la vuelta

El encuentro comenzó de forma accidentada para los hombres de Manuel Pellegrini. Apenas transcurridos 4 minutos y 10 segundos, el austriaco Florian Grillitsch sorprendió a la defensa sevillana con un remate de tacón en el primer palo tras un córner ensayado, poniendo el 1-0 para el Braga. A pesar del golpe temprano, el Betis reaccionó rápido y solo dos minutos después el VAR anuló un tanto de Bartra por fuera de juego.

Aunque el Braga dominaba la posesión bajo la dirección de Carlos Vicens, el conjunto español fue ganando terreno mediada la primera parte. Bartra estrelló un cabezazo en el poste y tanto Ez Abde como el Cucho Hernández exigieron al máximo al portero Lukas Hornícek, quien sostuvo la ventaja local antes del descanso.

En la segunda mitad, el técnico chileno buscó mayor pegada dando entrada a Antony. Si bien el Braga mantenía el control del balón, el Betis encontró el premio a su insistencia en el minuto 61. Un penalti clarísimo cometido por el francés Gorby sobre Abde permitió al Cucho Hernández, el hombre más incisivo del ataque verdiblanco, certificar el 1-1 definitivo desde los once metros.

En el tramo final, Pellegrini decidió renovar la zona medular con la entrada de Altimira y Deossa para contener el ritmo portugués y asegurar el resultado, aunque Antony estuvo cerca de sellar la remontada en el tiempo de descuento con un disparo con rosca que se marchó desviado por muy poco.

Para este compromiso, el Betis presentó seis novedades en su once inicial, destacando la presencia de Pau López en portería, Natan de Souza y Ricardo Rodríguez en la zaga, junto a Marc Roca, Álvaro Fidalgo y Ez Abde. Cabe destacar que Natan se perderá la vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.

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El cuadro español logró este valioso empate pese a bajas sensibles como las de Isco, Lo Celso, Bakambu y Junior, mientras que el Braga también debió afrontar el duelo sin su máximo referente ofensivo, el uruguayo Roberto Zalazar. Todo queda por decidirse en suelo hispalense, donde el Betis buscará sellar su pase a la siguiente ronda.

Ficha técnica:

Braga (1): Hornícek; Víctor Gómez, Lagerbielke, Niakaté, Arrey-Mbi; Diego Rodrigues (Moutinho, minuto 18), Jean-Baptiste Gorby, Grillitsch (Tiknaz, minuto 84); Gabri Martínez (Dorgeles, minuto 77), Pau Víctor (Moscardo, minuto 84), Ricardo Horta (Fran Navarro, minuto 77).

Betis (1): Pau López; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Amrabat (Antony, minuto 46), Marc Roca (Deossa, minuto 63); Fornals, Fidalgo (Altimira, minuto 63), Abde (Riquelme, minuto 77); Cucho Hernández (Chimy Ávila, minuto 82).

Goles: 1-0, minuto 5: Grillitsch. 1-1, minuto 61: Cucho Hernández, de penalti.

Árbitro: Félix Zwayer (Alemania). Amonestó a los locales Niakaté (minuto 23), Gorby (minuto 60) y Grillitsch (minuto 72), y a los visitantes Amrabat (minuto 11), Marc Roca (minuto 57) y Natan (minuto 67).

Incidencias: Partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa disputado en el Estadio Municipal de Braga ante 20.847 espectadores, entre ellos unos 2.000 aficionados béticos. Se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador y exseleccionador rumano Mircea Lucescu, fallecido este martes a los 80 años en Bucarest.

Fuente: EFE