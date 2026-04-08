El Celta se cita con la historia en Friburgo

El equipo de Claudio Giráldez se cita con la historia en Alemania, donde buscará encarrilar su regreso a una semifinal continental nueve años después de que el francés Claudio Beauvue y el sueco John Guidetti tuviesen una inmejorable oportunidad en Old Trafford para cambiar la historia del Celta.

Aquel día, en la última jugada del encuentro, Beauvue pecó de generosidad y en vez de tirar decidió buscar el pase hacia Guidetti, que a puerta vacía falló para que lágrimas de dolor inundasen los ojos del celtismo. Su equipo perdía ante el Manchester United de Jose Mourinho el pase a la final de la UEFA.

“Voy a luchar y dejarme la piel para intentar volver a estar aquí”, dijo, tras el encuentro y con los ojos enrojecidos, el futbolista más importante de la historia del Celta, Iago Aspas, a quien Giráldez recupera para el duelo de mañana después de que no viajase a Mestalla por una lesión en el tendón de Aquiles.

No obstante, todo apunta a que el capitán celeste arrancará en el banquillo. El gran rendimiento de Fer López en Valencia y el juego físico del rival invitan a pensar que Aspas no será de la partida. Todo lo contrario sucede con Matías Vecino, quien apunta a formar junto a Moriba el doble pivote.

El Celta necesita experiencia, y el uruguayo ya demostró ante el Lyon que no se arruga en las grandes citas. La otra novedad será la vuelta de Borja Iglesias a la delantera, ya que el central sueco Carl Starfelt no se recuperó de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección y es baja por segundo partido consecutivo.

Las bandas, con Javi Rueda sancionado y Hugo Álvarez lesionado, serán para Mingueza y Sergio Carreira, mientras que Fer López y Williot Swedberg acompañarían al internacional español en ataque.

La amarga derrota ante el Bayern Múnich obliga al Friburgo a priorizar la Liga Europa, ya que en la Bundesliga tiene muy complicado alcanzar la sexta plaza que ahora ocupa el Bayern Leverkusen. El estilo de juego del conjunto dirigido por Julian Schuster no es el que mejor se adapta a la propuesta futbolística de los celestes.

El Friburgo es un equipo rocoso, muy físico, que tiene en el juego aéreo una de sus principales armas. Y ahí es, curiosamente, donde más flojea el Celta. Lo sucedido en el campo del Stuttgart, en la jornada inaugural de la competición continental, es un serio aviso para los celestes.

El joven técnico alemán, de tan solo 40 años, tiene la duda de Lucas Höler, que se retiró lesionado en la recta final del duelo ante el Bayern, en el que había marcado el 2-0 en el minuto 71.

El italiano Vincenzo Grifo, un especialista en la ejecución del balón parado que suma doce dianas entre todas las competiciones, y el joven delantero croata Igor Matanovic, apuntan al once tras descansar el fin de semana.

El Friburgo, que sacó el primer billete de su historia para los cuartos de final de un torneo continental tras aplastar al Genk belga, encadena nueve triunfos seguidos como local en la Liga Europa. Otro reto para el Celta, que este curso ya acabó con la imbatibilidad de Estrella Roja y PAOK en sus respectivos estadios.

Friburgo: Atubolu; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; y Matanovic.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Fer López, Williot Swedberg y Borja Iglesias.