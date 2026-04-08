Julián Álvarez: "El resultado es importante, pero nada está cerrado"

"El resultado es importante pero nada está cerrado. Quedan 90 minutos, si bien sabemos de la ventaja que tenemos ahora y debemos aprovecharla en casa, con nuestra gente. No va a ser fácil, pero estamos donde queremos estar", ha afirmado el jugador rojiblanco en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

Julián ha sido clave en la victoria del Atlético con el primer gol al filo del descanso, un libre directo potente con el que batió a Joan Garcia.

"Ayer entrenamos y no había metido ni una. Lo importante era hoy, fue en un momento clave y de gran ayuda para el equipo", ha reconocido.

Con su gol, el internacional argentino ya suma nueve tantos en la presente edición de la Liga de Campeones. "Estoy contento y ojalá sean muchos más. Hay que seguir por más", ha concluido.