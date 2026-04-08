Luis Enrique: "Hemos merecido más goles"

"Es una pena, creo que hemos hecho un partido a la altura de nuestros aficionados. Hemos jugado muy bien y hemos merecido marcar más goles. Pero así es la Liga de Campeones", señaló el técnico en la televisión oficial.

Pese a que dijo estar "contento" por el resultado, recordó que queda "el partido de vuelta", que saldrán a ganar también.

"Ha sido una sorpresa ver al Liverpool jugar así, creo que están empezando a cambiar. Estamos acostumbrados a que los rivales se adapten a nosotros", dijo.

"No importa cual sea el estadio ni el rival, el PSG saldrá a ganar. Es verdad que Anfield es un estadio especial, pero no cambiaremos nuestra forma de jugar", dijo.

En la rueda de prensa posterior matizó que en el estadio del Liverpool sufrirán.

"Sabemos que en Anfield será difícil, he conocido ese estadio como jugador y como entrenador y sé que habrá sufrimiento, que será un partido complicado. Pero nuestra mentalidad siempre es la de salir a ganar, en cualquier estadio y contra cualquier rival", comentó.

Luis Enrique aseguró que no cambiarán su forma de afrontar el duelo por el resultado y que ganar en Anfield será también una motivación.

Al tiempo, aseguró que el objetivo sigue siendo revalidar la Liga de Campeones.

"El año pasado marcamos la historia, fue bonito, pero hay que seguir marcándola y para eso hay que seguir mejorando, buscando soluciones. Llevamos tres años juntos y es más fácil preparar a un equipo que conoce la manera en la que jugamos", dijo.