Mexicano Pineda: "El Rayo es un gran rival, pero no venimos a Madrid de visita"

El Rayo recibirá este jueves en Vallecas, en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia al AEK Atenas, líder de la Superliga griega y principal aspirante al título nacional heleno.

"Tenemos la oportunidad de seguir trascendiendo, de seguir de la mejor forma, y aunque ningún equipo es fácil todos aspiramos a llegar lo más alto posible. Hay un gran rival enfrente pero nosotros hemos venido a dar espectáculo. Trataremos de dar lo mejor porque aspiramos a hacer grandes cosas", dijo Pineda, en conferencia de prensa.

"Sabemos que mañana no será fácil pero no vamos a estar de visita. Queremos dar espectáculo y sabemos que lo más importante es intentar equivocarnos lo menos posible", comentó el centrocampista mexicano, una de las estrellas de un plantel griego que también incluye al delantero serbio Luka Jovic, exjugador del Real Madrid.

"Cada jugador al que le toque jugar cuenta. Evidentemente tenemos jugadores de calidad como Luka Jovic o Roberto Pereyra que por su experiencia para llegar a lo más alto nos van a ayudar mucho a dar un buen espectáculo", concluyó.