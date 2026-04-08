Fútbol Internacional
08 de abril de 2026 - 17:05

Pubill ve tarjeta amarilla y no jugará el partido de vuelta

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Barcelona, 8 abr (EFE).- El defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill no jugará el partido de vuelta de los cuartos de final la Liga de Campeones contra el Barcelona al ver la tarjeta amarilla este miércoles en el partido de ida en el Spotify Camp Nou.

Por EFE

El zaguero vio la cartulina en el primer minuto del tiempo añadido de la primera mitad al cometer una falta sobre Robert Lewandowski.

Pubill era uno de los apercibidos del Atlético de Madrid junto a Thiago Almada, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone y el entrenador Diego Simeone.

En el Barcelona, que no podrá contar en la vuelta con Pau Cubarsí, expulsado con roja directa en el minuto 44, están apercibidos Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó.